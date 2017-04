‘Duizenden vluchtelingen gelieerd aan Talibaan in Duitsland’

Enkele duizenden Afghaanse mannen die lid waren van of werkten voor de Talibaan zijn de afgelopen jaren als vluchteling Duitsland binnengekomen. Dat medlt het weekblad Der Spiegel na navraag bij de Duitse vluchtelingen- en migratiedienst (BAMF). Het ministerie van Justitie doet inmiddels onderzoek naar ongeveer zeventig asielzoekers uit Afghanistan.

De migratiedienst wil niet een precies aantal geven, maar spreekt van “een getal met vier cijfers”. Het gaat om Afghanen die sinds 2015 naar Duitsland zijn gevlucht. In interviews met de migratiedienst gaven ze aan contacten te hebben binnen de Talibaan, of zelfs voor de militante beweging gevochten te hebben.

Voormalige aanhangers van de radicale groep lopen thuis het risico de doodstraf te krijgen. De autoriteiten houden er rekening mee dat een deel van de asielzoekers gezegd heeft dat ze voor de militante beweging gewerkt hebben, zodat ze niet terug naar Afghanistan zouden worden gestuurd. Het is daarom nog onduidelijk hoeveel mannen van deze groep ook daadwerkelijk werkten voor de Talibaan.

Terroristische organisatie

Tegelijkertijd is de groepering in Europa bestempeld als terreurbeweging. Wanneer vastgesteld wordt dat iemand daadwerkelijk gelieerd was aan de Talibaan, dan loopt hij het risico schuldig bevonden te worden aan terrorisme. Zes asielzoekers zitten om deze reden al vast. Volgende week beginnen in Berlijn en Koblenz tegen hen de eerste juridische processen.

De Taliban is een radicale islamistische beweging die tot 2001 aan de macht was in Afghanistan. Na de invasie onder leiding van de Verenigde Staten kwam er een einde aan hun bewind. Sindsdien strijdt de groepering tegen de overheid in Kaboel. Vrijdag kwamen er na een aanval van de Talibaan op een militaire basis in het noorden van het land nog minstens 140 militairen om het leven.