Petry verder verzwakt na pijnlijke nederlagen

De positie van AfD-voorzitter Frauke Petry in haar partij is zaterdag verder verzwakt. Op de eerste dag van een partijcongres in Keulen leed ze twee pijnlijke nederlagen. Woensdag had ze al aangekondigd geen kandidaat te zijn om de AfD in de komende campagne voor de Bondsdagverkiezingen aan te voeren als ‘Spitzenkandidat’.

In de binnenstad van Keulen waren vanaf ’s morgen vroeg duizenden demonstranten op de been, om te betogen tegen de anti-immigratiepartij en vreemdelingenhaat. Met een blokkade probeerden extreemlinkse activisten AfD-gedelegeerden zelfs te verhinderen het hotel te bereiken waar het congres rond 10 uur begon. Bij schermutselingen tussen demonstranten en de politie, die met 4.000 man en zwaar materieel was uitgerukt, raakten twee agenten gewond.

Geen politieke strategie

Petry opende het congres met een strijdlustige toespraak. Al na haar eerste woorden kreeg ze een luid en langdurig applaus, een deel van de gedelegeerden scandeerde ‘Frauke!, Frauke!’ Met verve pleitte Petry voor haar omstreden voorstel om een ‘realistische politieke strategie’ uit te zetten, om over vier jaar regeringsverantwoordelijkheid te kunnen dragen. Het beeld van de AfD zou minder bepaald moeten worden door provocaties van de rechtervleugel, die volgens haar alleen oppositie wil voeren.

Maar met ruime meerderheid besloot het congres om het voorstel van Petry helemaal niet in behandeling te nemen. Een confrontatie van de meerderheid met de rechtervleugel werd daarmee voorlopig op de lange baan geschoven.

Höcke uit partij

Hiertegenover stond dat de al maanden lopende procedure om de rechtsbuiten Björn Höcke uit de partij te zetten, mag worden voortgezet: een voorstel om die operatie te staken, haalde niet genoeg stemmen. De partij blijft diep verdeeld, wil de spanningen echter niet op de spits drijven.

,,Maar we moeten echt een keer van die uiterst rechtse figuren af’’, zegt Petry-aanhanger Heiner Garbe in de wandelgangen. Als criticus van de euro loopt hij rond met een biljet van 100 D-Mark pontificaal op zijn colbert geplakt. Al sinds de oprichting in 2013 is hij bij de AfD. Over de ruzies in de partij zegt hij laconiek: ,,Dat heb je altijd bij nieuwe partijen, daar moeten we doorheen.’’

Spitzenkandidat

Het congres besloot ook om dit weekeinde een of meer aanvoerders voor de verkiezingscampagne aan te wijzen. Omdat Duitsland geen nationale lijsten kent, maar lijsten per deelstaat, zijn er geen nationale lijsttrekkers. Wel wijzen de meeste partijen een Spitzenkandidat aan, bij de grote partijen is dat meteen de kandidaat voor het kanselierschap.

De AfD heeft tot nu toe met een meerkoppige leiding gewerkt (naast Petry is de minder zichtbare Jörg Meuthen co-voorzitter). Omdat de partij geen zicht op heeft de grootste partij te worden, en dus de kanselier te mogen leveren, zou ze eventueel zónder topkandidaat de verkiezingen kunnen ingaan. Voor Petry zou dat gunstig zijn, want als voorzitter zou ze dan het gezicht van de partij kunnen blijven.

Maar het congres besloot om dit weekeinde hoe dan ook een aanvoerder, of team van aanvoerders, voor de verkiezingen aan te wijzen. Een voorstel van een bondgenoot van Petry om daarvan af te zien, haalde het niet. Een extra tegenslag voor Petry. Onder meer worden als kandidaten genoemd de nationalistisch-conservatieve vicevoorzitter (en Petry-tegenstander) Alexander Gauland, de meer liberale econoom Alice Weidel en de felle conservatief Beatrix von Storch.