Dodental aanval in Afghanistan opgelopen tot 100

Bij een aanval van de Taliban op een Afghaanse legerbasis vrijdag zijn minstens 140 soldaten om het leven gekomen. Dat heeft het Afghaanse ministerie van Defensie bevestigd. Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het dodental zelfs zou zijn opgelopen naar 140. Het is mogelijk de dodelijkste aanval op een Afghaanse legerbasis ooit.

De aanval vond plaats in de noordelijke provincie Mazar-i-Sharif. Tien Taliban-strijders wisten de militaire basis te infiltreren. De strijders waren verkleed in Afghaanse uniformen en reden in militaire voertuigen. Daardoor wisten ze de bewaking bij checkpoints te overtuigen dat ze gewonden bij zich hadden die spoedeisende hulp nodig zouden hebben.

Eenmaal binnen openden ze het vuur op soldaten die aan het eten waren of net klaar waren met het vrijdagavondgebed. Twee strijders bliezen zichzelf op. Zeven strijders werden doodgeschoten en één werd gevangen genomen, meldt Al-Jazeera. Eerder vrijdagavond bevestigde het Amerikaanse leger al dat er minstens vijftig Afghaanse soldaten bij de aanval om het leven waren gekomen.

Een woordvoerder van de Taliban heeft in een verklaring laten weten dat de aanval een vergelding was. Onlangs werden er meerdere Taliban-leiders om het leven gebracht.

NAVO-coalitie

De basis is het hoofdkwartier van het Afghaanse 209e legerkorps, verantwoordelijk voor de veiligheid van een groot deel van het noorden van het land. Er zijn ook militaire adviseurs van de NAVO-coalitie gestationeerd in Mazar-i-Sharif, maar volgens woordvoerders zijn er geen coalitietroepen omgekomen bij de aanval.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) bracht donderdag en vrijdag een bezoek aan Afghanistan. Ze ging ook naar de Nederlandse troepen in Mazar-i-Sharif, maar zij was niet op de basis die werd aangevallen. De Nederlanders zitten zo’n twintig kilometer zuidelijker.