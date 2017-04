Zaterdag kwamen bij een aanslag op een konvooi met evacuees uit Fua’a en Kefraya bij Aleppo 100 mensen, waarvan het merendeel kinderen, om het leven. Het was een nieuw hoogtepunt van wreedheid in een oorlog die al aan een half miljoen mensen het leven heeft gekost. Later in de week werd de grote evacuatie van zo’n 30.000 mensen hervat.

Omar Haj Kadour/AFP