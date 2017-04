Casinopersoneel mag niet plotseling staken

Medewerkers van Holland Casino mogen voorlopig niet meer onaangekondigd in staking gaan. Dat heeft de rechter zaterdagmiddag besloten, meldt persbureau ANP. Tot woensdagmiddag moet het personeel stakingen minimaal tweeënhalf uur van tevoren aankondigen.

Holland Casino had een kort geding aangespannen tegen de vakbonden FNV, De Unie en ABC. De uitspraak van de rechter is voorlopig, woensdag volgt een definitief oordeel.

De vakbonden leiden de stakingen waarmee het casinobedrijf al een week te maken heeft. Tijdens het Paasweekend legden medewerkers van vestigingen in Amsterdam en Utrecht het werk neer. Eerder werd gestaakt in Breda en Nijmegen.

Leeuwarden

Een nieuwe staking in de Holland Casino-vestiging in Leeuwarden vrijdagavond vormde voor het concern de reden om het kort geding aan te spannen. Het filiaal moest door de staking de deuren sluiten. Holland Casino eiste dat acties ten minste zes uur van tevoren moesten worden aangekondigd - dat werden er dus twee.

Holland Casino zegt op zijn site dat het de stakingen niet wil verbieden. Het bedrijf wil gasten en medewerkers “tijdig informeren” en hun “veiligheid waarborgen”:

“Bij de acties in de afgelopen dagen zijn er onaanvaardbare risico’s ontstaan toen stakers plotseling en onaangekondigd hun taken neerlegden en het casino verlieten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om medewerkers die Eerste Hulp kunnen verlenen bij calamiteiten of medewerkers die zorgen voor veiligheid rondom speelgeld. Bovendien moeten teleurgestelde gasten op een gepaste manier worden opgevangen, en dat lukt niet als er te weinig medewerkers in het casino zijn.”

De vakbonden onderhandelen al een tijd met Holland Casino over een nieuwe cao voor het casinopersoneel. De onderhandelingen zitten in een impasse. Medewerkers klagen over de werkdruk en eisen meer loon. Ook zijn ze bang voor ontslagen wanneer het staatsbedrijf Holland Casino in de toekomst geprivatiseerd wordt.