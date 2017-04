Eerste fase Syrisch evacuatieplan afgerond

Zo’n 11.000 Syriërs zijn vrijdag uit belegerde steden overgeplaatst naar veiligere gebieden. Daarmee is de eerste fase van een groot evacuatieplan afgerond, meldt persbureau AP. Ook lieten rebellen en de Syrische overheid honderden gijzelaars vrij.

Duizenden evacués kwamen uit de belegerde regeringsgezinde dorpen al-Foua en Kefraya en werden vervoerd naar Aleppo, dat in handen is van het Syrische leger. Hun evacuatie werd tijdelijk stopgezet nadat een bomaanslag op een konvooi vorige week meer dan honderd mensen het leven kostte.

Verder werden er opstandelingen uit Zabadani en Madaya bij Damascus overgeplaatst naar rebellengebied in de noordelijke Idlib-provincie. De komende anderhalve maand moeten nog eens tienduizenden mensen worden geëvacueerd.

Het is een van de grootste georganiseerde volksverhuizingen sinds het begin van de oorlog in Syrië zes jaar geleden. De evacuatie is het resultaat van afspraken tussen de Syrische overheid, rebellen, Iran en Qatar. Zo’n 26 Qatarezen die gegijzeld waren door shi’itische milities werden ook vrijgelaten, onder wie een lid van de regerende familie van Qatar. Zij werden anderhalf jaar geleden gevangen genomen tijdens een jachtpartij in het zuiden van Irak. Qatar steunt verschillende rebellengroepen in Syrië, terwijl Iran juist achter meerdere shi’itische milities staat die vechten voor de Syrische overheid.

Risico’s

Tegelijkertijd heeft het hoofd van de VN-commissie in Syrië Paulo Sergio Pinheiro zijn zorgen uitgesproken dat de evacués niet veilig zijn. Er wordt namelijk rond Aleppo en in Idlib nog altijd hevig gevochten. De duizenden overgeplaatste Syriërs zouden daarom nog veel risico lopen.

“De strijdende partijen stellen altijd hun eigen belangen voorop, en niet dat van de Syrische bevolking. Sterker nog, vaak richten ze hun tactieken direct op burgers als ze daar militair voordeel uit kunnen halen.”

Volgens Pinheiro zijn gevechten tussen de overheid en rebellen onlangs weer geëscaleerd. Een deel van de gewapende groepen zou door het bloedige beleg van Aleppo verder zijn geradicaliseerd. De oorlog in Syrië heeft inmiddels zo’n 400.000 mensen het leven gekost.