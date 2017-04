‘Zo snel mogelijk praten met Britten over nieuwe handelsrelatie’

Als het aan Nederland, Ierland en Denemarken ligt, wordt er “zo snel mogelijk” met de Britten gesproken over een nieuwe handelsrelatie. Dat zeiden de premiers van die drie landen vrijdag na overleg op het Catshuis in Den Haag.

De drie zullen van de 27 Europese lidstaten economisch het meeste last hebben van een eventuele ‘harde Brexit’, een harde scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie waarbij handelsbarrières worden opgericht. Sommige andere Europese landen vinden juist dat de Britten moeten lijden voor hun keuze de EU te verlaten.

De bijeenkomst van demissionair premier Mark Rutte en zijn Ierse en Deense ambtgenoten Enda Kenny en Lars Loeke Rasmussen van Denemarken moest vooral niet worden gezien als “de geboorte van een nieuw subgroep” binnen de EU. De drie benadrukten dat de 27 lidstaten één front moeten blijven vormen in de scheidingsonderhandelingen met de Britten. Premier Rutte hoopte wel dat álle 27 “erkennen dat de economische impact van Brexit voor sommige landen groter zal zijn”.

Eerst onderhandelen over drie zaken

Belangrijk is volgens de drie premiers dat over drie zaken eerst wordt onderhandeld: financiële zaken, wat er met EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU gebeurt, en hoe de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU eruit komt te zien. Die ligt tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek. Rutte zei dat moet worden voorkomen dat “kleine kwesties de discussie zullen gijzelen”.

Nederland, Ierland en Denemarken hebben “veel gemeen”, zeiden de drie premiers, waaronder hun handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk. “Gezien de handel is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt voor het bedrijfsleven”, zei de Ierse premier.

Geen van drieën wilde een datum noemen waarop de scheidingsonderhandelingen voorbij moeten zijn en de onderhandelingen over handel kunnen beginnen. “Bij voldoende vooruitgang”, zei premier Rutte alleen.