Ziekenhuizen mogen volgend jaar iets meer uitgeven

Het ziekenhuiswezen heeft opnieuw met het kabinet een akkoord gesloten over beheersing van de zorguitgaven. Afgesproken is dat de kosten volgend jaar maximaal 1,4 procent mogen stijgen, exclusief inflatie. Dat is iets meer dan de 1 procent die over 2017 is afgesproken.

De overeenkomst is een belangrijk ijkpunt voor verzekeraars bij hun inkoop van zorg. In de praktijk betekent het dat het jaarbudget van een ziekenhuis gemiddeld met niet meer dan 1,4 procent mag groeien. Het houdt in dat verzekeraars bij de inkoop voor 21,9 miljard euro bij de ziekenhuizen en privé-klinieken zorg kunnen inkopen.

Staassecretaris Van Rijn (PvdA, Zorg) sloot namens minister Schippers (Zorg, VVD) het akkoord omdat Schippers momenteel ook als formateur optreedt. Vorige akkoorden besloegen een paar jaar, maar vanwege een nieuw kabinet is besloten om het bestaande akkoord met een jaar te verlengen onder licht aangepaste voorwaarden.