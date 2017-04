16 agressieve pitbulls mogen geëuthanaseerd worden

Zestien pitbulls die vorig jaar in beslag genomen werden in Amersfoort mogen geëuthanaseerd worden. De toenmalige eigenaren spanden een kort geding aan tegen de staat om de dieren in leven te houden, maar hebben dat verloren zo oordeelde de Haagse voorzieningsrechter vrijdag.

De zestien pitbulls werden tijdens een woninginval in oktober samen met nog tien andere honden van hetzelfde ras in beslag genomen. De toenmalige eigenaren werden tijdens de inval aangehouden op verdenking van het organiseren en deelnemen aan hondengevechten.

Een dierenarts constateerde dat de dieren niet goed verzorgd werden, te mager waren en sommige beesten ook agressief gedrag vertoonden. Een van de honden zijn voorpoot was verkeerd gespalkt en bij een andere pitbull waren wonden gehecht met nietjes.

De Rijksuniversiteit Utrecht voerde bij alle honden een gedragstest uit van de risico’s op gevaarlijk gedrag. Daaruit bleek dat zestien van de 26 pitbulls agressief gedrag naar mensen en of andere honden vertoonden zoals bijten. Ook waren de dieren in kwestie moeilijk onder controle te houden. Het oordeel luidde daarom ook in zestien gevallen euthanasie.

Nu de voorzieningsrechter meegaat in het oordeel van de officier van justitie, kunnen de honden geëuthanaseerd worden. De tien andere pitbulls worden herplaatst.