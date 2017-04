Winst Wessanen stijgt door verkoopgroei eigen merken

Door een verkoopgroei van eigen merken en overnames heeft het biologische voedingsmiddelenbedrijf Wessanen in het eerste kwartaal meer omzet en winst geboekt. De omzet steeg 15 procent en kwam uit op 164,8 miljoen euro, de winst bedroeg 13,2 miljoen euro - een stijging van maar liefst 45 procent.

De winst- en omzetgroei had onder meer te maken met recente overnames van merken als Piramide, Ineobio, Mrs. Crimble’s en Biogran. Bij Wessanens eigen merken steeg de omzet met 9,2 procent. De huismerken die het bedrijf maakt voor andere concerns leverden minder op dan hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Voor heel 2017 verwacht Wessanen, mede door de verkoop van eigen merken, dat de omzet verder zal groeien; ruim 10 procent. Royal Wessanen heeft zijn hoofdkantoor in Nederland en is opgericht in 1765. Sinds drie jaar richt het bedrijf zich uitsluitend op biologisch en natuurvoedsel. Onder het concern vallen merken als Zonnatura, Bjorg, Allos en Clipper-thee.