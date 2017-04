Amsterdamse wethouder wil ingrijpen in koopsector

Op de Scheepsbouwweg, achter de NDSM-werf in Noord, zouden 47 klimaatneutrale, betaalbare starterswoningen worden gebouwd, beloofde de gemeente op haar website. Prijs: maximaal 185.000 euro voor 50 vierkante meter en 320.000 euro voor 110 vierkante meter. Een koopje, voor Amsterdamse begrippen. Dat dachten veel Amsterdammers ook. Wegens overweldigende interesse besloot ontwikkelaar Kade Noord BV vijftien woningen aan bieders te verkopen. Die huizen worden ver boven startersprijzen verkocht, zeggen Maarten Poorter (PvdA) en Jorrit Nuijens (GroenLinks) die de kwestie ter sprake brachten in de raadscommissie.

Het is niet de eerste keer dat een ontwikkelaar van nieuwbouwwoningen voor het lagere of middensegment bij oplevering toch besluit op een rijkere doelgroep te mikken. Daardoor tasten mensen die rondkomen van een salaris als leerkracht of verpleger mis.

In februari gebeurde ongeveer hetzelfde in de huursector met het bouwproject North Orleans. Volgens de bouwvergunning zou North Orleans betaalbare studentenwoningen opleveren. De bewoners betalen nu maandelijks tussen de 1.050 en 1.250 euro voor een kant-en-klaar appartement van 30 vierkante meter – onbetaalbaar voor studenten. Op de website spreekt de ontwikkelaar dan ook young professionals aan.

GroenLinks en de PvdA wilden van de wethouder weten hoe het nu weer met de Scheepsbouwweg mis kon gaan, en of dit in de toekomst nog vaker gaat gebeuren. Nog veel vaker, liet wethouder Laurens Ivens (wonen, SP) afgelopen woensdag in de raadscommissie weten.

Geen afspraken

In de kwestie met de studentenwoningen van North Orleans kon de gemeente niets tegen de verhoogde huurprijzen doen, omdat de afspraken over de doelgroep juridisch niets waard bleken en de gemeente geen concrete afspraken had gemaakt over de huurprijs. Om herhaling te voorkomen, zullen in de toekomst dus wel afspraken over de huur moeten worden gemaakt. Ivens zei ook geen sociale huurwoningen meer te realiseren met commerciële partijen.

Voor de nieuwbouw aan de Scheepsbouwweg ligt de kwestie anders: de gemeente kan in de koopsector geen afspraken maken over maximale verkoopprijzen. Daar komt mogelijk toch verandering in: een ruime meerderheid van de raad wil dat de gemeente maximumprijzen vastlegt voor koopwoningen, net als in de huursector. Raadslid Maarten Poorter (PvdA): „Amsterdam kan op dit gebied pionier worden.”

Ivens gaat nu onderzoeken of hij zo de koopsector kan reguleren onderzoeken. Eind dit jaar hoopt hij meer te weten.

GroenLinks en de PvdA stelden woensdag ook een zwarte lijst voor ontwikkelaars op te stellen: wie zich niet aan de expliciete verwachtingen in het contract houdt, wordt uitgesloten van nieuwe opdrachten. Uit de raad kwam daarnaast het voorstel om eigenaren die hun starterswoning snel doorverkopen te verplichten een deel van de winst aan de gemeente af te staan. De wethouder gaat deze twee opties juridisch onderzoeken en komt hier voor de zomer op terug.