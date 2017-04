Werkgevers doen voorlopig niet mee aan reparatie WW

De werkgevers willen voorlopig niet meewerken aan een derde WW-jaar voor langdurig werklozen, zoals eerder was afgesproken met de vakbonden. Dat bevestigt VNO-NCW. Volgens de werkgeversorganisatie is er extra tijd nodig omdat de achterban nog veel vragen heeft over die WW-reparatie.

Volgens betrokkenen betekent dat nu het einde van het polderoverleg tussen werkgevers en vakbonden. Rond half drie deze vrijdagmiddag komen de FNV en het CNV met een verklaring voor de pers, bij het kantoor van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Op donderdagavond hadden de vakbonden al afgesproken dat ze de werkgevers een ultimatum oplegden: na jaren van onderhandelen zou er deze vrijdagmiddag duidelijkheid moeten komen. Eerder deze week had demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) al laten weten dat het kabinet akkoord is met de manier waarop de sociale partners het derde WW-jaar wilden regelen: met een premie van de werknemers zelf, de uitkering zou betaald worden uit cao-fondsen. De uitkering is bedoeld voor langdurig werklozen die langer dan tien jaar hebben gewerkt.

Impasse komt op politiek gevoelig moment

Politiek gezien komt het conflict op een gevoelig moment. De formerende partijen aan de onderhandelingstafel – VVD, CDA, D66 en GroenLinks – willen ook afspraken maken over de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld over de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte waar vooral kleine werkgevers een probleem mee hebben. Maar ook over de positie van goedkope flexkrachten en zzp’ers, waarmee de vakbonden op hun beurt een groot probleem hebben omdat vaste werknemers erdoor worden verdrongen.

In de Sociaal-Economische Raad (SER) proberen de werknemers en werkgevers daarover tot een akkoord te komen. Nu dat stil ligt, zullen de politieke partijen aan tafel er niet meer op wachten en zelf bedenken met welke oplossingen ze willen komen. Vooral D66 moet weinig hebben van het vaak stroperige polderoverleg, de VVD wil het liefst helemaal af van de Wet werk en zekerheid die het ontslagrecht en flexcontracten regelt. Het CDA is de enige partij aan tafel met een uitgesproken liefde voor de polder.