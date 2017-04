Vijf redenen om juist nu naar Gibraltar te gaan

1. Catch 22

Het is zo klein dat het op de palm van je hand in slaap kan vallen, dus het is makkelijk in één dagtripje te bekijken. Maar haast is geboden, want de toekomst van Gibraltar is onzeker: blijft het Engels of wordt het Spaans? Blijven de grenzen open of het wordt het een gedoe als Brexit een feit is?

Van de 30.000 mensen die er wonen, stemde 96 procent in een referendum in 2002 voor Brits blijven – maar dezelfde 96 procent wil nu wel in de Europese Unie blijven. Een Catch 22-situatie die zou kunnen betekenen dat u straks niet meer belastingvrij kunt shoppen in het dwergstaatje.

2. Shoppen

Shoppen is geweldig in Gibraltar want het is er nagenoeg belastingvrij (geen BTW en lage import- en exporttax). Tanken voor een tientje, zuipen voor een kwartje, roken tot je een ons weegt en ook de rest krijg je voor een habbekrats. Er zijn vooral Engelse winkelketens en je betaalt in Engelse ponden die tevens grif als souvenirs worden verkocht omdat ze een eigen Gibraltarese vormgeving hebben. Het meeste is te vinden in de grote hoofdstraat waar het in het hoogseizoen even druk kan zijn als bij ons op Koningsdag. Dan met een volgeladen auto weer terug, de raarste grensovergang ter wereld weer over: die loopt letterlijk dwars over de enige landingsbaan van het vliegveld heen. Goed opletten dus of er van links niet een vliegtuig aankomt.

3. James Bond

Timothy Dalton vocht zich hier in 1987 in de gedaante van James Bond een weg naar beneden van de rots af. In The Living Daylights kreeg hij het aan de stok met slechteriken en Gibraltarese grenswachten en met apen. De rots van Gibraltar kun je oplopen of je kunt de top met een kabelbaan bereiken, terwijl de apen om je heen dartelen. Het is de enige in het wild levende apenkolonie in Europa. Ik haat apen, maar de meesten vinden ze leuk en willen met ze op de foto waarna hun zonnebril wordt gejat of hun lunchboxje geplunderd.

De scène uit The Living Daylights.



4. Cruiseboothotel



Zoals gezegd kan het makkelijk allemaal in één dag worden bezocht, maar overnachten is wel zo leuk, vooral in het Sunborn hotel. Aan te raden voor mensen die altijd al op een cruiseboot wilden verblijven maar last hebben van zeeziekte, want dit luxueuze cruisejacht ligt vast op de kade aan de haven en doet dienst als hotel. Je slaapt dus in een hut, eet op het dek en hangt over de reling alsof je het ruime sop kiest. Gokken kan ook, er is een casino aan boord. Leuk alternatief is het Rock hotel, halverwege de rots, met overal vandaan vergezichten over de zee en Spanje.

5. Unicum

De geschiedenis van de rots is door de strategische ligging uiterst boeiend. Zo ook de bevolking, die hier door de eeuwen heen van alle kanten naartoe kwam. Vandaar dat de Anglicaanse en katholieke kerken, synagogen, moskeeën en hindoetempels broederlijk naast elkaar staan zonder dat ze elkaars ruiten ingooien. Ook het grottennetwerk is de moeite waard. Het is een uitgebreid gangenstelsel dat eeuwen geleden werd aangelegd ter verdediging van de rotspunt, maar dat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst deed als uitvalsbasis voor de geallieerden.