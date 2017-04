Van lekken verdachte politieagent voorlopig vrij

De Haagse politieagent Amine A. mag de inhoudelijke behandeling van zijn zaak in vrijheid afwachten, bepaalde de rechtbank van Den Haag vrijdag. A., die ervan verdacht wordt vertrouwelijke informatie te hebben doorgespeeld aan criminelen, zat de afgelopen elf maanden in voorlopige hechtenis.

Volgens ANP wordt A.’s hechtenis maandag geschorst. Voorwaarde is wel dat hij zijn paspoort inlevert, zich meldt bij de reclassering en dat hij geen contact heeft met andere verdachten in de zaak. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van corruptie, schending van zijn ambtsgeheim, het medeplegen van inbraken en pogingen daartoe en deelneming aan een criminele organisatie.

Lees meer over de zaak van Armine A.: Opnieuw groot mollenschandaal bij politie

Informatie over hennepkwekerijen

De politie arresteerde A. in juni. De Rijksrecherche kwam de corruptiezaak in Den Haag op het spoor na een tip uit de onderwereld. Hij zou maandenlang tegen betaling vertrouwelijke opsporingsinformatie over hennepkwekerijen hebben doorgegeven aan Yassine H., een vriend van A. “We gaan ervan uit dat de hoofdverdachte agent bij de politie is gaan werken met het vooropgezette plan vertrouwelijke politie-informatie te kunnen vergaren”, zei een hooggeplaatste opsporingsambtenaar vorig jaar tegenover NRC.

Ook A.’s vriend H. staat terecht: hij zou de kwekerijen hebben leeggehaald voor de politie binnenviel. Zijn voorlopige hechtenis is eveneens geschorst.

Bij de rechtszitting vrijdag erkende A. dat hij fouten heeft gemaakt, schrijft ANP. A.:

“Ik ben er kapot van en ik accepteer dat ik moet boeten voor mijn fouten.”

De behandeling van de zaak vindt eind september plaats.