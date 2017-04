Tientallen slachtoffers bij aanval op basis Afghanistan

De Taliban hebben vrijdag bij de Noord-Afghaanse plaats Mazar-i-Sharif een basis van het regeringsleger aangevallen. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt tegen persbureau Reuters dat daarbij waarschijnlijk meer dan vijftig slachtoffers zijn gevallen. Hoeveel daarvan zijn overleden, is niet bekend.

Zes aanvallers bluften zich volgens een woordvoerder van het Afghaanse leger een weg langs checkpoints. Ze reden in legervoertuigen, deden zich voor als militairen en zeiden dat ze gewonden nodig hadden die dringend naar het legerkamp moesten.



De locatie van Mazar-i-Sharif in Afghanistan. De tekst gaat verder onder het kaartje.



Bomauto

Eenmaal bij de poort van de legerbasis, ramde een bomauto van de aanvallers zich volgens een Al-Jazeera-verslaggever in de toegangspoort. Het leger zegt dat de aanvallers vervolgens het vuur openden met geweren en raketwerpers, bij de moskee op de legerbasis. Daar waren veel militairen net klaar met het vrijdaggebed.

Volgens de Afghanen werd één Taliban-strijder is gedood en zijn de andere vijf gearresteerd. Het Amerikaanse leger zegt echter tegen Reuters dat de aanval nog in gang is. De Taliban hebben de aanslag via een woordvoerder opgeëist.

De basis in Mazar-i-Sharif is het thuishonk van het 209de Legerkorps, het onderdeel van de Afghaanse krijgsmacht dat een groot stuk van het noorden van het land moet beschermen. Het 209de Korps werkt samen met Westerse coalitietroepen, die ook in Mazar-i-Sharif gelegerd zijn. Volgens woordvoerders van de Amerikaanse en Duitse strijdkrachten zijn er geen militairen van de coalitie getroffen door de Taliban-aanval.

Moeder Aller Bommen

Het aantal burgerslachtoffers dat viel bij de gewapende strijd in Afghanistan bereikte vorig jaar het hoogste niveau in vijftien jaar. Bijna 3.500 burgers kwamen om het leven. Aanslagen door de Taliban zijn een belangrijke oorzaak. Ook terreurbeweging Islamitische Staat (IS) richt geregeld bloedbaden aan.

Tegen die laatste vijand traden de Verenigde Staten vorige week hard op. De Amerikanen lieten de zogeheten ‘Moeder Aller Bommem’ vallen op een stelsel grotten en tunnels van IS. Bij de ontploffing van de krachtigste niet-nucleaire bom die de VS in hun arsenaal hebben, kwamen bijna honderd IS-strijders om.