‘Syrisch regime laat vijfhonderd gevangenen vrij’

Een militante beweging heeft met het Syrische regime een akkoord bereikt over de vrijlating van vijfhonderd gevangenen. Dat zegt Mohamad Abu Zeid, woordvoerder van de groepering Ahrar al-Sham, tegen persbureau Reuters.

De gevangenen “worden binnen enkele uren” vrijgelaten in de omgeving van Aleppo. Een gebied wat in handen is van Ahrar al-Sham. Het is onduidelijk wat het akkoord nog meer behelst. Het Syrische regime heeft geen reactie gegeven. Twee maanden geleden kwam het regime een gevangenruil overeen met een rebellenbeweging. In totaal werden 112 vrouwen en kinderen vrijgelaten.

Achtergrond Ahrar al-Sham

Ahrar al-Sham is een machtige salafistische groepering dat vooral actief is in de provincie Idlib, in het noordoosten van Syrië. De beweging is eind 2011 opgericht door radicale figuren die lange tijd gevangen zaten vanwege hun islamitisch conservatieve gedachtegoed.

Zij werden toen bewust vrijgelaten door het Syrische regime, zo schreef Midden-Oostenexpert Aron Lund, om zich te mengen in de protestbeweging tegen Assad. Door het creeëren van militante bewegingen kon het Assad-regime aantonen dat ze niet te maken had met demonstrerende burgers, maar met radicale groeperingen die vechten voor een islamitische staat.