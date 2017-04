Sterkste prijsstijging koopwoningen in 15 jaar

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn afgelopen maand met 7,3 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat is de grootste prijsstijging in 15 jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster vrijdag.

Sinds de prijzen van koopwoningen in juni 2013 een dieptepunt bereikten, is sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 16,4 procent hoger. In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau gemiddeld nog wel 8,6 procent lager. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen was afgelopen maand ongeveer even hoog als in april 2006.

In alle provincies waren de koopwoningen duurder dan een jaar eerder. De gemiddelde prijsstijging was 6,8 procent, de grootste toename sinds het tweede kwartaal van 2002. In de Randstadprovincies Noord-Holland (10,5 procent), Zuid-Holland (7,4 procent) en Utrecht (8,6 procent) was de prijsstijging meer dan gemiddeld in Nederland.

Grote steden

Daarnaast zijn de prijzen in vrijwel alle grote steden weer boven het niveau van voor de financiële crisis van 2008. Alleen in Den Haag zijn de prijzen nog iets lager dan in dat jaar. In het eerste kwartaal van 2017 lagen de prijzen in Den Haag nog 0,3 procent onder de piek in 2008.

Amsterdam blijft zich onderscheiden van de rest van de woningmarkt. Niet alleen in prijsontwikkeling ten opzichte van de drie andere grote steden en de rest van Nederland, maar ook qua ontwikkeling van het aantal verkochte woningen.

“De prijzen lopen nog steeds op, maar de verkopen zijn al voor het derde kwartaal achter elkaar lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder”, aldus het Kadaster en het CBS.

Dat beeld werd ook herkend door makelaarsvereniging NVM. De woningmarkt in Amsterdam is aan het “droogkoken”, aldus de NVM vorige week. Het aantal woningverkopen daalde hier in een jaar tijd met 19 procent, de vraagprijzen stegen 31 procent en de verkoopprijzen 20 procent.