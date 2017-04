Rotterdam sluit 4 keer zoveel illegale prostitutiepanden

Rotterdam lijkt erin te slagen illegale prostitutiepanden te sluiten. De gemeente sloot vorig jaar 59 panden waar sprake was van illegale prostitutie. Ter vergelijking: in 2015 waren er in Rotterdam vijftien sluitingen en in 2014 twintig, zo meldt de gemeente.

De stijging van het aantal sluitingen valt te verklaren door de nieuwe aanpak van de gemeente. Met de ‘Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam 2015’ is dat aantal ingrepen flink uitgebreid. In de nota voert de gemeente strengere regels ten aanzien van vergunningen aan seksgerelateerde bedrijven en de minimumleeftijd om te werken in de prostitutie ging naar 21 jaar.

De aanpak van illegale prostitutie kreeg ook een andere handhavingsstrategie. De gemeente zegt daarover in een verklaring:

“Door de hogere eisen die worden gesteld aan vergunde bedrijven is de mogelijkheid gecreëerd om illegale prostitutiebedrijven te sluiten.”

Gokken en handel in drugs

De burgemeester trof vorig jaar niet alleen maatregelen tegen illegale prostitutie. Ook het illegaal gokken, de handel in drugs of het schenken van alcoholische drank aan minderjarigen werd aangepakt. In totaal trof de burgemeester 241 maatregelen. Dat zijn er 45 meer dan in 2015.

Het merendeel van de maatregelen betrof de sluiting van 69 drugspanden, een toename van 26 ten opzichte van 2015. Die woningen lagen voornamelijk in de stadswijken Feijenoord (21), Charlois (11) en Delfshaven (10).