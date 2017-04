Oud-scheidsrechter Dick Jol krijgt 150 uur taakstraf

De rechtbank in Den Haag heeft voormalig scheidsrechter Dick Jol een taakstraf van 150 uur opgelegd voor mishandeling en bedreiging. Daarnaast moet hij aan een vrouw 250 euro smartengeld betalen.

Tegen de 61-jarige Jol was door drie personen aangifte gedaan. Hij zou eind november 2015 een buurman en diens vriendin met een anderhalf meter lange ijzeren staaf hebben geslagen. Daarnaast beweerden de twee dat de oud-scheidsrechter hen met de dood heeft bedreigd. Aanleiding was een incident waarbij het duo met een scooter over de stoep reed, waarna Jol verhaal ging halen.

Spijt

De vriendin van de buurman moest na het incident naar het ziekenhuis. Van blijvend letsel was bij beiden geen sprake. Volgens de rechter was mishandeling van de vrouw bewezen, maar niet van de buurjongen. Jol had eerder verklaard spijt te hebben. “Ik had de buurjongen niet moeten aanspreken. Ik had naar binnen moeten gaan en de wijkagent moeten bellen.”

Eerder op de dag had Jol ruzie gekregen met een timmerman tijdens werkzaamheden in een huis in Wassenaar. Hij zou de Brabander achtervolgd hebben met een hakbijl. De rechter achtte bedreiging bewezen.

De uitspraak van de rechter valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat 90 dagen had geëist, waarvan 75 voorwaardelijk. Aangezien Jol al vijftien dagen in voorarrest had gezeten, hoefde hij in dat geval niet de cel in. Ook was een taakstraf van 180 uur geëist. Dat de straf lager uitvalt komt volgens de rechter doordat de feiten van een tijd terug zijn en dat Jol al in voorarrest had gezeten. Tevens mocht hij twee maanden lang niet zijn eigen huis in, wat “diep heeft ingegrepen in zijn privéleven.”

Het OM overweegt nog of het in hoger beroep gaat.