Nieuw zoekgebied MH370

Drie jaar na de mysterieuze verdwijning van vlucht MH370 is er een nieuwe aanleiding het zoeken te hervatten. Australische wetenschappers denken nu met grotere precisie de plaats te kunnen aanwijzen waar de Boeing 777 van Malaysia Airlines met 239 inzittenden is neergekomen. Het gaat om een deel van een gebied in de Indische Oceaan dat tot nu toe niet is onderzocht, omdat kosten van zo’n nieuwe expeditie te hoog zouden zijn.

Het zoeken naar het wrak van MH370 is sinds januari van dit jaar officieel gestaakt. Schepen en vliegtuigen vonden geen spoor in een zuidelijker deel van de Indische Oceaan. Experts zeiden al langer dat het zoeken zich zou moeten concentreren op een noordelijker gelegen gebied.

Een aanwijzing daarvoor zijn wrakstukken die in juli 2015 aanspoelden op het eiland La Réunion. Gezien de oceaanstromingen kon dat alleen als het toestel noordelijker was neergestort dan tot dan werd aangenomen.

Die berekeningen zijn nu verder verfijnd. Onderzoekers bestudeerden hoe een exacte kopie van een aangespoeld wrakstuk, een zogeheten flaperon (een beweegbaar deel van de vleugel), zich in de zeestroming gedroeg. Ze stelden vast dat de flaperon sneller en met een iets andere koers dan verwacht naar La Réunion moet zijn gedobberd. Op grond van die metingen en een model van de oceaanstromen en wind zijn ze er nagenoeg zeker van dat het wrak zich bevindt binnen het noordelijke zoekgebied van 25.000 vierkante kilometer zeebodem, zo’n 160 bij 160 kilometer. Het zuidelijke zoekgebied was vijf keer zo groot. Omdat het zoeken daar al 160 miljoen dollar heeft gekost, wezen de autoriteiten van de betrokken landen – Australië, China en Maleisië – een nieuwe expeditie af. „Alles wijst in deze richting, dit resultaat vergroot ons vertrouwen verder”, zei David Griffin, een van de onderzoekers.

Het onderzoek is gedaan door de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), het wetenschapsagentschap van de Australische overheid. Het onderzoek zal nieuw gewicht in de schaal leggen bij de oproep van nabestaanden om te blijven zoeken. MH370 verdween op 8 maart 2014 nadat het toestel was opgestegen van Kula Lumpur in Maleisië met bestemming Beijing. Kort na de start werd alle contact met de buitenwereld vanuit het toestel verbroken. Het is daarna in een rechte koers naar het zuiden gevlogen, waar het acht uur later in zee is gestort, vermoedelijk toen de brandstof op was.