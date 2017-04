Terwijl ik ongelooflijk klunzig met een huishoudtrapje probeer weg te fietsen, verlies ik mijn evenwicht in de haakse bocht die ik moet nemen. „Dat is heel gevaarlijk, mevrouw”, zegt een Marokkaanse man van een jaar of dertig die net met een groepje mannen de moskee uit komt. „Waar woont u? Ik heb lange armen. Ik fiets mee. Geef mij die trap maar.”

Onderweg vertelt hij hoe moeilijk het is, dat Marokkanen steeds zo negatief in het nieuws komen. Ik zeg: „Ze zouden eens moeten weten hoe vaak er ook goede dingen gebeuren.”

„Maar dat soort dingen komt nooit in de krant”, zegt hij.

Mary-Ann Kamps

