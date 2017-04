Na promotie is VVV-Venlo nu ook kampioen Jupiler League

VVV-Venlo is na een doelpunt gelijkspel tegen FC Eindhoven kampioen geworden van de Jupiler League. Vorige week was het al duidelijk dat de Limburgse club volgend seizoen promoveert naar de Eredivisie. Ze konden de titel nog niet vieren omdat Jong Ajax, de nummer twee van de competitie - die niet mag promoveren- de ploeg nog kon achterhalen op de ranglijst.

Na het gelijkspel is dit in de komende twee wedstrijden niet meer mogelijk. Het verschil met het belofteteam van Ajax is zeven punten. Het is voor de derde keer in clubgeschiedenis dat VVV het kampioenschap in de eerste divisie mag bijschrijven. In 2013 speelde VVV-Venlo voor het laatst in de hoogste divisie in het betaalde voetbal.

Nipte overwinning Heerenveen

In de Eredivisie won Sc Heerenveen de thuiswedstrijd tegen Willem II met 1-0. Vlak voor rust scoorde de Zweedse aanvaller Sam Larsson het enige doelpunt van de wedstrijd. Twee minuten later had hij ook de tweede treffer op zijn schoen, maar verdediger Darryl Lachman haalde zijn inzet van de lijn.

In de tweede helft werd de club uit Tilburg wat gevaarlijker en kreeg kansen via invaller Fran Sol en Obbie Oularé. Door de uitslag blijft de stand hetzelfde. Heereveen staat achtste en Willem II elfde.