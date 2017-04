‘Mensen kijken naar mij, ik kijk niet terug’

Naam: Levy Jansen, 4 havo

Woont met: vader en moeder; heeft drie oudere halfbroers

Vader: steenhouwer

Moeder: ijscovrouw

Dit zegt zijn vader „Naast wat hij doet op YouTube maakt hij ook andere filmpjes, onder meer voor Scholieren.com. Die zijn wat creatiever, daarbij gaat niet per se om zijn gezicht, om de meisjes. Bij Youtube gaat hij echt voor de volgers, dat zijn eventueel reclame-inkomsten.”

Zzp

„Mijn vader heeft zijn atheneum niet afgemaakt en is voor zichzelf begonnen. Mijn moeder heeft mbo meubelstofferen gedaan maar is uiteindelijk ook voor zichzelf begonnen. Ze verkoopt sinds drie jaar ’s zomers ijsjes op een bakfiets in Hoorn. We zijn eigenlijk alle drie zzp’er geworden.”

33.000 volgers

„In december 2015 heb ik mijn eerste video ge-upload op YouTube. Na een tijdje kwam ik erachter dat 90 procent van de kijkers meisjes zijn. Mijn ouders, vrienden zeiden: daar moet je je concept op aanpassen. Toen ging ik nadenken: wat moet ik filmen. Ik snapte iets niet aan meisjes. Ik dacht: Waarom zou ik dat niet in een video verwerken? Dat is een beetje mijn onderwerp geworden: de jongens-meisjesverhouding. Sindsdien heb ik 33.000 volgers gekregen. Er zijn mensen die het sneller gedaan hebben, maar ik ben er toch trots op en blij mee. Ik ben gestopt met werken in de horeca om meer tijd te hebben voor het filmen. Met één filmpje ben ik zo vier uur bezig. Je moet het grappig maken, het moet lekker doorlopen. Ik doe het editen thuis op de computer. Een laptop zou wel fijn zijn, dan zou ik het ook in tussenuren op school kunnen doen.”

Snel oordeel

„Ik vind het niet erg als mensen me herkennen, op me af komen of iets vragen. Dat zijn wel de mensen die elke week naar me kijken en mij in stand houden – mijn YouTube-afdeling dan. Zonder hen krijg ik geen bekijks. Vorig jaar ben ik naar de Tinadag geweest. Een hele dag staan en op de foto gaan – daarna ging het hard met mijn volgers.

Khalid Amakran - Jong - Levy Jansen Khalid Amakran - Jong - Levy Jansen

Ik heb wel gemerkt dat meisjes snel een oordeel over je hebben, zonder dat ze je echt kennen. Je hebt op YouTube geen wederzijds contact. Mensen kijken naar mij, ik kijk niet terug. Met een bepaalde houding erbij kan dat arrogant overkomen. Vrienden zeggen: je bent niet zoals je bent op YouTube. Dat is denk ik wel zo.”

Boyband

„Ik vertel alles aan mijn ouders, ik vind altijd dat je ouders ook je beste vrienden zijn. Iemand wilde een project starten voor een boyband en benaderde mij. Het leek me heel leuk. Dan bespreek ik of ik het moet doen of niet. En als ik het doe, wat ik dan moet laten om er tijd voor te krijgen. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan.”

