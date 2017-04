Vorige week, of de week daarvoor, bestonden Mattie & Wietze vijf jaar, reden voor de twee dj’s om zich door Paul de Leeuw voor een week aan elkaar vast te laten ketenen. Ik kende ze wel, van de posters bij de tramhalte en de billboards in de weilanden. Mattie & Wietze leken me vooral heel erg gewoon, maar dat zal ongetwijfeld de bedoeling van Qmusic zijn geweest. Vijf jaar bestaan en dan niets beters weten te verzinnen dan je aan elkaar vast te laten maken, dat vinden ze alleen bij de radio leuk.

Hoe kan het toch dat bij de radio, het oubolligste medium, altijd alle aandacht en de hoogste salarissen naar de schijtlolligen gaat? Waarom nu weer de focus op die twee knakkers (knakkers vind ik een mooi woord voor mensen als Mattie & Wietze) terwijl er zoveel goeds is om naar te luisteren? De geweldige reportages van Joris Kreugel (Radio EenVandaag) bijvoorbeeld, of de ludieke items van Roelof de Vries (De Nieuws BV).

Zelfs bij Voetbal Inside ging het maandag over Mattie & Wietze. Ik ben het niet vaak eens met René van der Gijp, maar nu vatte hij alles heel goed samen: „Mattie en Wietze zijn twee mongolen die zich aan elkaar vastgeketend hebben.”

Niet minder en vooral niet meer.

Het enige wat ze goed kunnen is aan elkaar vastzitten, en dat blijven ze waarschijnlijk de rest van hun leven doen voor te veel geld. Ze zaten en zitten werkelijk overal: bij SBS Shownieuws, RTL Boulevard en zelfs bij Jeroen Pauw. Overal dezelfde domme gesprekjes: aan elkaar geketend zijn viel ze erg mee, hoewel een van de twee wel heel erg snurkte en de ander daar last van had. Wie Mattie en wie Wietze is bleef onduidelijk, het deed er ook niet toe: ze waren compleet inwisselbaar. Zelf dachten ze trouwens dat ze totale tegenpolen van elkaar zijn en dat het daarom zo goed klikte. Alsof je twee identieke smurfen hoorde zeggen dat ze niet op elkaar leken.

Toen ze van elkaar werden losgekoppeld waren ze weer nieuws en daarna bleven ze nieuws, omdat ze de enige journalistieke vraag die je aan die twee kan stellen, of ze wel of niet van de ene naar de andere kutzender overstappen, niet kunnen of willen beantwoorden. Het laatste nieuws is dat het AD zegt dat ze van Qmusic naar Sky Radio gaan. Kan daar alsjeblieft definitief een antwoord op komen, Mattie & Wietze? Het is met jullie net als met Peppi & Kokki en Bassie & Adriaan: los van elkaar is het niets, samen is het twee keer niets en als nieuws-item is het niet te doen.

