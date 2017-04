Lyon speelt weer rol in Europees lot Ajax

Peter Bosz kon „niet de juiste woorden vinden in de kleedkamer”, zo vertelde hij op sportcomplex De Toekomst daags na de kwartfinalewedstrijd tegen Schalke 04, waarin Ajax door twee doelpunten in de verlenging zich alsnog plaatste bij de laatste vier. „Het lukte me niet mijn verhaal te vertellen. Ik was zo trots op de jongens. Als je de wedstrijd nog kan omdraaien, moet je daar respect voor hebben.”

De tegenstander in de mars naar de Europa League-finale was eerder die middag bekend geworden in het Zwitserse Nyon: Olympique Lyon. Eerst thuis in Amsterdam, maar een dag eerder dan normaal, omdat het duel niet op donderdag 4 mei, rond Dodenherdenking, mocht plaatshebben van burgemeester Eberhard van der Laan. Nu wordt woensdag 3 mei om 18.45 uur afgetrapt, twee uur voor het halvefinaleduel tussen Juventus en Monaco in de Champions League. Donderdag 11 mei is de return in Frankrijk. De andere halve finale in de Europa League gaat tussen Manchester United en Celta de Vigo. In de Champions League lootten de Madrileense clubs Real en Atlético –finalisten van vorig jaar en 2014 – elkaar.

Ajax met Lyon verbonden

Bosz noemde Lyon vrijdag een „sterke tegenstander, maar dat is logisch in de halve eindstrijd.” Lyon schakelde in de achtste finale AZ uit met genadeloos machtsvertoon: 11-2 over twee wedstrijden. In de kwartfinale waren penalty’s nodig om het Turkse Besiktas te verslaan. De blessure die topscorer Alexandre Lacazette in Istanbul opliep aan zijn hamstring kan hem mogelijk de heenwedstrijd in Amsterdam kosten.

De Europese prestaties van Bosz’ voorganger Frank de Boer zijn sterk verbonden aan Lyon. In november 2011 – bij het debuut van huidig Ajax-aanvoerder Davy Klaassen – volstond 0-0 in principe voor doorgang naar de laatste zestien. Ware het niet dat Ajax in de laatste ronde van de groepsfase tegen Real Madrid twee doelpunten zag worden afgekeurd, uiteindelijk met 3-0 verloor en – meer opzienbarend – Dinamo Zagreb zich in eigen huis liet wegblazen door Lyon (7-1). Lyon door op doelsaldo, dichter bij ‘overwintering’ in de Champions League zou het Ajax van De Boer niet meer komen.

De Europese resultaten van beide teams. Infographic NRC

Olympique Lyon staat vierde in de Franse Ligue 1, op 23 punten achterstand van koplopers Monaco en PSG. De moderne geschiedenis van de club werd en wordt in grote mate bepaald door de illustere voorzitter Jean-Michel Aulas, die Lyon optilde tot Franse en zelfs Europese top. Lyon kent een tamelijk bizarre statistiek, in de zin dat Les Gones nooit landskampioen werden tot 2002; en daarna zeven keer op rij.

Kleinere begroting dan voorheen

In die tijd had Lyon veruit de grootste begroting in Frankrijk: zo’n 180 miljoen euro, waar andere clubs nog niet de helft hadden. Inmiddels is Lyon in begroting tot ruim 100 miljoen teruggebracht – vergelijkbaar met Ajax dus – en opereert de club in de slagschaduw van de door buitenlandse investeerders opgestuwde topclubs PSG en Monaco.

De prestaties van Ajax in de Europa League hebben ook hun weerslag op het coëfficiënt dat bepalend is voor de toewijzing van plekken voor Europees voetbal. De Nederlandse kampioen van volgend seizoen loopt rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League mis als gevolg van de lage klassering, dat is onvermijdelijk. Maar in de nabije toekomst lijkt de belangrijke tiende plaats weer binnen bereik. Nederland staat nu 13e op de UEFA-ranglijst voor competities.

Ajax speelt zondag in de wedstrijd om zicht te houden op de landstitel tegen PSV in de wetenschap dat het al vijf keer punten verspeelde na midweekse Europese verplichtingen. Ajax speelde al vijftig officiële wedstrijden dit seizoen, PSV tien minder.