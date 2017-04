Ajax ontmoet Lyon in halve finale Europa League

In de halve finales van de UEFA Europa League speelt Ajax tegen Olympique Lyon. De andere wedstrijd gaat tussen Celta de Vigo en Manchester United. Dat bleek vrijdag tijdens de loting in het Zwitserse Nyon.

De wedstrijden in de volgende ronde worden gespeeld op 4 en 11 mei. De finale van de Europa League wordt op 24 mei in de Friends Arena in Stockholm gespeeld.

Champions League

Real Madrid speelt in de halve finale van de Champions League tegen Atlético Madrid. De andere wedstrijd gaat tussen AS Monaco en Juventus. De wedstrijden in de halve finale worden op 2 en 3 mei gespeeld. Op 9 en 10 mei zijn de returns.

Real ontvangt stadsgenoot Atlético in Santiago Bernabéu, een week later volgt de return in Vicente Calderón. AS Monaco opent thuis, in het Stade Louis II, tegen Juventus, de week erna spelen de ploegen in Turijn. De finale is op 3 juni in het Millennium Stadium in Cardiff.

Er komt dit jaar dus geen Champions League-finale tussen Real Madrid en Atlético Madrid. De Madrileense clubs stonden in 2014 (Lissabon) en 2016 (Milaan) tegenover elkaar in de finale. Beide keren won Real Madrid.

Juventus ging woensdag ten koste van FC Barcelona door. AS Monaco wist Borussia Dortmund ruim achter zich te laten. Stadgenoten Atlético Madrid en Real Madrid plaatsten zich dinsdag al voor de halve finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi, ten koste van respectievelijk Leicester City en Bayern München.

Loting Ajax

Aansluitend krijgen de halvefinalisten van de Europa League uitsluitsel over hun volgende tegenstander. Dan weet Ajax wie de tegenstander wordt. De club wordt dan gekoppeld aan Manchester United, Olympique Lyon of Celta de Vigo.