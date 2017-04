‘Loonsverhoging is zoethoudertje’

Ze zijn boos, de driehonderd actievoerders die vrijdag op de landelijke stakingsdag in Woerden zijn afgekomen. Tien dagen lang voeren de werknemers van distributiecentra van supermarktketen Jumbo nu actie voor een betere cao, maar dat heeft vooralsnog niet tot nieuwe onderhandelingen geleid.

Vorige week besloot Jumbo de werknemers vanaf april een loonsverhoging te geven van 1,5 procent, maar de vakbonden eisen 2,5 procent. De loonsverhoging is niets meer dan een zoethoudertje, zegt Karim Elouarroudi, werkzaam bij het distributiecentrum in Woerden. „Het gaat ons niet alleen om hogere lonen, maar juist om zaken als werkdruk, ouderenregelingen en vaste banen voor uitzendkrachten. Werknemers moeten steeds harder werken om de norm te halen die door Jumbo wordt opgelegd.”

Elouarroudi werkt sinds 1997 voor Jumbo. Eerst als heftruckbestuurder, inmiddels als allround medewerker. Als FNV-kaderlid weet hij zich nog wel te verweren, maar dat geldt lang niet voor alle Jumbo-medewerkers, zegt hij: „Uitzendkrachten werken soms tot 22.00 of 22.30 uur, terwijl ze worden geacht de volgende dag weer om 6.00 uur aan het werk te gaan. Soms werken ze zes dagen per week. Ze durven er niet snel iets van te zeggen uit angst hun baan te verliezen.”

Bij de Jumbo-distributiecentra in Beilen, Breda, Elst, Raalte, Veghel en Woerden werken in totaal zo’n 3.000 mensen, van wie 2.000 flexkrachten. Volgens Freddy Kappen, vijftien jaar in dienst als vrachtwagenchauffeur bij het distributiecentrum Beilen, moeten er meer vaste banen worden gecreëerd: „Door meer mensen aan te nemen kan de werkdruk omlaag.”

De cao voor werknemers bij de distributiecentra van Jumbo liep 1 april af. Volgens de supermarktketen leverden „verkennende gesprekken” niets op. De vakbonden FNV Handel en CNV Vakmensen zeggen dat men is „uitonderhandeld” en dat daarom tot actie is overgegaan. Dit begon twee weken geleden met stiptheidsacties bij distributiecentra. Daarna volgden stakingen. Tijdens de drukke Paasdagen zorgde dit soms voor lege schappen bij zo’n dertig vestigingen in Noord-Holland en Utrecht.

Door de eenzijdige eisenis het slikken of stikken. Dat is geen overlegmodel, maar een actiemodel Woordvoerder Jumbo

‘Eenzijdig eisenpakket’

Volgens Jumbo hebben de bonden een „eenzijdig eisenpakket” op tafel gelegd, terwijl het bedrijf al bij de best betalende werkgevers in de logistieke sector hoort, zegt Jumbo-woordvoerder Claire Trügg. Jumbo wil dat de bonden de eis van 2,5 procent loonsverhoging loslaten, voordat er opnieuw onderhandeld kan worden.

„Net als de vakbonden vinden we dat goed werk goed moet worden beloond”, zegt Trügg. „Onze lonen liggen gemiddeld 10 tot 20 procent hoger dan bij andere bedrijven. We willen dat gat niet verder vergroten.”

Jumbo begrijpt niet waarom de bonden actie blijven voeren. Trügg: „We willen graag met de bonden rond de tafel, maar door de eenzijdige eisen die worden opgelegd is het slikken of stikken. Dat is geen overlegmodel, maar een actiemodel.”

Jumbo zegt nu te „twijfelen aan de bonden als serieuze onderhandelingspartner”. Desondanks blijven nieuwe onderhandelingen voor het bedrijf een mogelijkheid: „Onze deur staat open”, benadrukt Trügg.