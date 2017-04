Dus binnenkort kan je de kut van de buurvrouw hacken, dacht ik toen ik afgelopen woensdag een uitgebreid stuk over digitale seks in mijn ochtendblad las. Vrolijk werd ik er niet van. Wat ik las? Dat zowel mannen als vrouwen niet alleen iets digitaals over hun geslacht schuiven, maar ook nog een of andere idiote skibril opzetten. Daarin wordt dan een dampend pornofilmpje vertoond. Daarin acteert dan iets van je voorkeur en doet het ook nog met je. Een jongen, een meisje of een stel. Net waar je zin in hebt. Bij het spel FIFA 2017 bepaal je ook zelf de opstelling.

En als je je seksopponenten tijdens het cyberwipje wilt ruiken dan kan dat binnenkort ook. Dan moet je een gasmasker opzetten en daarin doe je dan een capsule met een bloemengeur of een onvervalste zweetlucht. Of er ook de lucht van een gemene natte wind tussen zit vermeldt het artikel niet.

Alles is verbonden met het internet zodat je het ook op afstand met je eigen geliefde kunt doen. Zij in Heiloo in de zitzak en haar lover op een lichtgroene hotelkamer in Delfzijl. Samen bepalen ze het tempo. Hij beweegt op zijn iPad haar dienstdoende dildo en zij sopt vreugdevol de namaakdoos op zijn geslacht. De computer slaat de vrijpartij ook nog op zodat ze deze later nog eens kunnen beleven.

In hetzelfde stuk werd mij uitgelegd dat men vermoedt dat in 2045 tien procent van de jongvolwassenen een keer geketst heeft met een op een mens gelijkende siliconenrobot. Verder gaat het artikel over hersenimplantaten die kunnen worden ingezet om mensen samen een orgasme te bezorgen zonder dat ze met elkaar babbelen of aan elkaar wriemelen. Lijkt me vooral ingewikkeld als de relatie voorbij is. Gaat je ex van bil met haar nieuwe vriend en krijg jij bij de kaasboer een erectie omdat de implantaten nog met elkaar verbonden zijn.

Hoogtepunt in het artikel is dat de een aan het scherm van zijn of haar telefoon likt en dat de ander dat in zijn of haar broek voelt. Maakt niet uit waar die ander op dat moment is. Kan zomaar een paar duizend kilometer tussen zitten. Maar de andere kant van de vergadertafel is ook een optie.

Romantisch? Voor sommigen wel. Ik denk met een glimlach aan de vrouw met de siliconentieten en de reetimplantaten die met het gasmasker op contact met haar man zoekt. Die is op zakenreis en zit op dat moment aan het schermpje van zijn telefoon te likken om zijn secretaresse tevreden te houden. Zij is echter shoppen met vriendinnen en haar mobiel vergeten. Dus die ligt thuis eenzaam te kreunen op het aanrecht.

Begrijp dat er inmiddels miljarden in deze poespas omgaat en ik wens zowel de ondernemers als de consumenten veel succes. Ook met het testen van die rommel. Lijkt me lekker als je ’s avonds thuiskomt van je werk en tegen je vrouw kunt zeggen dat je een kutdag had.

Of ik bezwaar heb tegen deze moderne omgangsvormen? Waarom zou ik? Als ik maar niet mee hoef te doen aan de hype. Ik ben een romanticus die sex nog het liefst met een x schrijft . Ik heb geen zin om een laptop te bevruchten. Maar verder lijkt het me dé oplossing voor alle gefrustreerde viespeuken.

Las nu weer iets over een priester die kleine blote Cambodjaanse jongetjes in opgewonden poses fotografeerde. En over een verdachte officier van justitie die een kind van zestien betaald zou hebben voor een robbertje vrij worstelen met happy ending.

Is het een idee om al dit soort gefrustreerde idioten zo’n Dildoos vol lekkers te geven zodat ze dag en nacht los kunnen gaan met hun skibril en hun gasmasker. Lijkt me ook iets voor Roomse priesters. Dan kunnen die arme misdienaartjes voorlopig weer veilig naar de kerk. Maar wedden dat de paus deze prachtoplossing afkeurt? Celibaat is celibaat en daar valt digitale seks ook onder.

Moest wel lachen om een cafévriend van mij. Die had het artikel ook gelezen. Hij is al heel lang getrouwd met een redelijk saai mokkel en mompelde bijna onverstaanbaar: „Ik doe het al dertig jaar met een robot!”

Daarna gaf hij een rondje en dronken we op Ajax!