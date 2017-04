Judoka Van Dijke verrast met EK-goud

Judoka Sanne van Dijke heeft vrijdag in Warschau zeer verrassend de Europese titel in de klasse tot 70 kilomgram veroverd. Het is haar debuut op een Europees Kampioenschap (EK).

De 21-jarige judoka, nummer negentien op de wereldrangslijst, was in de finale te sterk voor de 19-jarige Duitse Giovanna Scoccimarro. Da is de nummer vier van de wereld. Van Dijke won met twee waza-ari’s. Op weg naar de finale versloeg ze ook zeer jonge tegenstanders. De 19-jarige Michaela Polleres, de 20-jarige Szabina Gercsák en de evenoude Marie Eve Gahié.

