‘Je moet elkaar bij de les houden, is mijn ervaring’

Cees: „Als ik vertel dat ik 53 ben en kinderen heb van 17, 12 en 8 kijken ze me aan en zeggen ze: ‘Oh ja, ik snap het al’. ‘Nee,’ zeg ik dan, ‘alles met dezelfde dame!’ We kennen elkaar nu dertig jaar en zijn in 1991 getrouwd.”

Arlinde: „Bij ons thuis was ik een nakomertje, dus ik wilde wel even wachten met kinderen. Tegen de tijd dat ik 30, 31 was kreeg iedereen om ons heen ze, dus dachten we: waarom niet? We zijn al zo lang bij elkaar. Met de tweede hebben we wel bewust gewacht. We zeiden altijd gekscherend tegen elkaar: ‘De eerste moet zichzelf aan kunnen kleden voor we aan de volgende beginnen.’ Toen ik veertig was kreeg ik ineens nog zo’n oergevoel van: ‘Oh een babytje’.”

Cees: „Ik had er niet op gerekend maar ik hoefde niet te worden overgehaald. Ik had wel vijf kinderen gewild.”

Arlinde: „Het is echt een cadeautje. We hadden al twee jongens en toen kregen we ook nog eens een meisje. Alba is echt ons prinsesje.”

Arlinde Vletter (48) studeerde talen en culturen van Latijns-Amerika en werkte 20 jaar in het bankwezen. Eerst bij een ABN-dochter, later bij Franse banken. Nu is ze partner bij executive search- en interimbureau The Executive Network in Wassenaar. Cees Vletter (53) werkt dertig jaar bij Vopak in Rotterdam, met name op de Treasury-afdeling en nu vier dagen per week. Ze trouwden in 1991 en wonen in Leimuiden. Ze zijn ouders van Camiel (17), Iskander (12) en Alba (8). Ze verdienen vijf keer modaal.

Een stapje anders

Arlinde: „Ik sta meestal boterhammen te smeren aan de keukenbar. Oudste zoon zeven stuks, tweede zoon vier stuks en dochter één. Vroeger moest ik het gewoon zelf doen, hoor.”

Cees: „Ik was altijd vastberaden om een deel van het gezinsleven op te pakken. Omdat ik zowel werk als gezin zo leuk vind, zijn we waar we vandaag zijn. Maar het is wel belangrijk geweest dat we allebei een stapje terug deden.”

Arlinde: „Nou ja, stapje terug… stapje anders. In 2013 moest het bankbedrijf waar ik werkte worden verkocht. Toen ben ik gaan nadenken: wat wilde ik ook alweer. Mensen zijn echt mijn drijfveer. Ik ben heel resultaatgericht. Ik raakte in gesprek met een van de oprichters van The Executive Network. Hij zei: ‘Alles wat jij nu overweegt, is wat wij doen.’ In 2015 heb ik de overstap gemaakt. Als partner plaats ik bestuurders in de zorg, goededoelensector en de bankwereld.”

Cees: „Sindsdien hebben we een stukje rust terug gewonnen.”

Arlinde: „Ik kan nu de kinderen af en toe naar school brengen. Dat kon de eerste vijftien jaar niet.”

Cees: „Daarnaast heb ik vorig jaar heel bewust het initiatief genomen voor een demotie. Ik werkte al zes jaar met een dame die mijn rechterhand was en die klaar was voor een volgende stap. Van het dagelijkse management ben ik nu af. Ik ga bijvoorbeeld zondag naar Kuala Lumpur. Tot voor kort kwam ik dan om elf uur ’s avonds op mijn hotelkamertje aan en zat ik nog een, twee uur te mailen. De laatste keer kon ik gewoon gaan slapen.”

Arlinde: „Ik heb van begin af aan duidelijk gemaakt dat ik carrière wilde maken en dat ik het samen wilde doen. Onbewust ben ik op zoek gegaan naar een man die dat ook zo zag.”

Cees: „Sinds de geboorte van de oudste werk ik vier dagen.”

Arlinde: „Maar ik laat ook weleens dingen liggen omdat ik vind dat Cees die moet doen. Je moet elkaar bij de les houden, is mijn ervaring.”

Cees: „Ik zeg dan tegen mijn vrienden of collega’s: ‘Ik word door mijn vrouw gedwongen om vanmiddag de kinderen te halen.’ Maar ik vind het stiekem ook heerlijk.”

Arlinde: „In de praktijk betekende het dat Cees op vrijdag met zijn oortjes in naar school fietste om Alba weg te brengen, terwijl hij aan het vergaderen was. Maar hij was er wel.”

06.45 Na het gevecht om de douche schuift iedereen aan bij de keukenbar, waar Arlinde brood smeert. 08.15 Arlinde brengt Alba naar school en rijdt daarna naar Wassenaar. Cees is dan al op weg naar Rotterdam. 13.00 Op woensdagmiddag haalt Arlinde Alba op. Op andere dagen gaat ze naar de buitenschoolse opvang. 16.00 De jongens komen uit school. Ze maken huiswerk of kijken een serie op Netflix. 18.15 Arlinde haalt Alba op van de buitenschoolse opvang en kookt daarna. Op vrijdagen kookt Cees. 19.00 Televisieprogramma Spangas gaat even op pauze. Het gezin eet samen. Daarna brengt Arlinde Alba na ar bed. 20.30 Ze drinken thee met de twee oudsten. Soms overhoort Arlinde Iskander of gaat de laptop open. 22.30 Arlinde gaat naar boven. Cees komt een uurtje later. Het licht gaat uit bij de laatste tune van Pauw.

Verschillende ritmes

Arlinde: „Meestal kook ik. Camiel werkt twee avonden in de week bij de supermarkt. Hij schaatst heel fanatiek. Regelmatig moeten wij hem rijden, want hij traint in Haarlem. Dat betekent of vroeg eten, of laat eten, of de ene broer even op de zus laten passen. Ik probeer zoveel mogelijk gezonde kost te maken, maar soms is het ook een soepje of een boterham. Ik denk dat samen een carrière en drie kinderen hebben ook bestaat uit soms even gemakkelijk doen. Kijk er ligt een fruitschaal vol, als je ze een fruitje geeft krijgen ze ook hun vitamines binnen.”

Cees: „Vrijdag doe ik altijd de boodschappen in het dorp, we hebben een hele goede slager.”

Arlinde: „We hebben hier nog een ouderwetse SRV-man.”

Cees: „Daar zijn wij een hele grote klant van. Vrijdagavond regel ik met hem zuivel voor de hele week. Vijftien pakken melk, zes pakken yoghurt, tien flessen Spa Blauw.”

Arlinde: „En dan horen we ook even de roddels.”

Reizen

Cees: „Arlinde heeft me het reizen geleerd.”

Arlinde: „Ik heb als kind in Peru gewoond. Daar komt ook mijn keuze voor Latijns-Amerikaanse studies vandaan. Mijn vader werkte daar voor het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Daar komt mijn drive vandaan om de wereld te zien, dat hebben mijn zusjes en broer ook.”

Cees: „Op onze huwelijksreis in 1991 zijn we naar Mexico geweest.”

Arlinde: „Ieder jaar hebben we een stukje wereld ontdekt. De meesten zeggen: ‘Als je kinderen hebt, komt het er niet meer van.’ Wij zijn het bewust wel blijven doen. Toen Camiel vijf maanden was liepen we met hem op de Tempelberg in Jeruzalem. Toen hij bijna twee was hebben we een sabbatical van een half jaar genomen. In Lima hadden we een hostel met een kinderbedje. In andere hostels sliep hij gewoon tussen ons in.”

Cees: „Ook weer geluk, want we hebben toevallig hele sterke kinderen.”

Arlinde: „Ik ga het liefst met de rugzak. Meestal kan ik de rest wel overreden. Bij Cees en de oudste merk ik soms dat ze denken: een koffer is ook wel prima, toch?”

Cees: „Arlinde bereidt het meeste voor. Absoluut geen groepsreis! Groepsreis met zijn vijven, zo noemen we dat.”

Arlinde: „Ik lees er wat over en dan kies ik een paar highlights.”

Cees: „Deze zomer gaan we naar Canada. We pakken een camper en we zien wel waar we uitkomen.”

Arlinde: „De kinderen zeiden: ‘We gaan alleen mee als er wifi is.’”