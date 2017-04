Inval in supportershome Vak-P Twente voortijdig afgebroken

De politie heeft de inval in het supportershome van Vak-P, op 6 april tijdens FC Twente-PSV, voortijdig moeten afbreken omdat er een bedreigende, gevaarlijke situatie was ontstaan. „We moesten maken dat we wegkwamen’’, aldus de politie.

Op beelden die de politie vrijdag vrijgaf is te zien hoe fans vanuit het stadion tegen de rolluiken van het supportershome beuken – de luiken worden tijdens de wedstrijd altijd neergelaten – en hoe één luik een stuk wordt opgetild. De onderbenen van de fans zijn zichtbaar. De politie schiet dan op de benen met zogeheten beanbags, kogels die niet het lichaam binnendringen.

De beelden van de inval, vrijgegeven door de politie:

De beelden komen van een bodycam van een van de agenten. Het gebeuk begon voordat de stadionspeaker had omgeroepen dat er een politieactie gaande was, aldus de politie.

De inval, waarbij 46 wikkels met in totaal twaalf gram cocaïne zijn gevonden, leidde na rust tot chaos bij het publiek vanwege de oproep aan Vak-P om een andere uitgang te nemen, gevolgd door de oproep tot ontruiming van het stadion en later tot ontruiming van alleen Vak-P. Na het duel kwam het tot rellen. Justitie en politie vinden dat de situatie uit de hand is gelopen door de supporters zelf.

Motorclubs

De politie heeft aanwijzingen dat leden van motorclub Satudarah en supportgroep Saudarah de dienst uitmaken in het supportershome. Er zou sprake zijn van onder meer drugshandel en geweld. Er zijn meerdere aangiftes gedaan, onder anderen door een Duitse agent die met geweld werd geweerd toen hij er in zijn vrije tijd iets wilde drinken. Op camerabeelden is dat hij op de grond ligt.

Vak-P ontkent dat het geen ‘baas meer is in eigen huis’. Een aantal leden van Vak-P zou zich in de loop van de tijd hebben aangesloten bij Satudarah. De aantallen die worden genoemd variëren van vijf tot 25 personen.

Het home zit nu een jaar dicht. Er mag twee jaar geen alcohol worden geschonken. Vak-P vecht de sluiting aan. Hoe het ‘speakerincident’ kon gebeuren wordt nog onderzocht. Advocaat van Vak-P, Umat Ural, vindt dat de politie geen selectie, maar alle beelden zou moeten tonen. „Dan zie je het machtsvertoon van de zwaarbewapende politie.”