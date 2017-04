Iets minder OM-medewerkers weg om misstappen

Het aantal medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM) dat na een misstand opstapte of werd ontslagen, is vorig jaar opnieuw licht afgenomen. Dat blijkt uit gegevens van het OM die in het bezit zijn van NRC.

In 2016 vertrokken zes medewerkers na een integriteitsschending, één minder dan een jaar eerder. Twee van hen stapten uit eigen beweging op. Vier moesten gedwongen weg. Twee mensen kregen voorwaardelijk ontslag. In totaal voerde het OM afgelopen jaar 31 onderzoeken uit naar misstappen. In 2015 waren dat er nog 26.

Seksueel ongepast gedrag

Eén van de opvallendste zaken ging over een medewerker die “seksueel ongepast gedrag” vertoonde tegen collega’s. Hij koos er zelf voor het OM te verlaten. Een andere medewerker kreeg ontslag nadat hij, ondanks eerdere waarschuwingen, in zijn privéleven contact legde met een crimineel.

Ook een medewerker die meerdere malen in de computersystemen van politie en justitie keek voor privédoeleinden werd door het OM ontslagen. Een persoon die via een extern bedrijf bij het OM werkte, wordt ervan verdacht dat hij een aantal mobieltjes heeft ontvreemd van de facilitaire afdeling van een OM-vestiging.

Ontucht

De hooggeplaatste OM-medewerker die gisteren geschorst werd omdat hij verdacht wordt van ontucht met een minderjarige, komt nog niet in de gegevens voor. Het onderzoek tegen de man loopt nog. Hij zou tegen betaling seksuele handelingen hebben verricht met iemand van rond de zestien jaar. Vrijdag werd hij voorlopig vrijgelaten.

Het aantal onderzochte integriteitsschendingen bij het OM piekte in 2013, en neemt sindsdien af. Vier jaar geleden voerde de organisatie nog 45 onderzoeken uit. Ook het aantal medewerkers dat gedwongen of uit eigen beweging het OM verliet daalt: in 2014 waren het er tien, vier meer dan vorig jaar.