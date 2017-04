Gebukt onder een studieschuld

Sinds september 2015 gelden nieuwe regels voor wie aan een hogeschool of universiteit begint. Je krijgt dan niet langer een basisbeurs als gift, maar kunt geld lenen. Dat betaal je na je studie – met rente - terug. Alleen je ov-kaart en een aanvullende beurs zijn nog een schenking, mits je binnen 10 jaar afstudeert. Maar die laatste krijg je alleen als je ouders niet te veel verdienen: jaarlijks is dat maximaal 48.000 euro belastbaar loon of – bij zelfstandigen – verzamelinkomen. Wie vóór september 2015 ging studeren, valt onder het oude systeem en krijgt dus gewoon nog een basisbeurs. Ook voor mbo-studenten blijft alles bij het oude.

Valt je studieschuld door het nieuwe leenstelsel hoger uit?

Er zijn nog geen cijfers over de gemiddelde studieschuld van mensen in het nieuwe stelsel. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft die pas in 2018, als de eerste lichting is afgestudeerd. Wel maakte het Centraal Planbureau (CPB) in 2014 al een prognose. Die luidt dat mensen bovenop het bedrag van 15.000 euro dat zij in 2015 opbouwden aan studieschuld, gemiddeld nog eens 6.000 euro (thuiswonende studenten) tot 9.000 euro (uitwonenden) lenen. Dan zit je op een gemiddelde studieschuld van 21.000 à 24.000 euro.

Ook het Nibud verwacht een stijging. Vóór september 2015 leenden studenten zonder aanvullende beurs gemiddeld 386 euro per maand naast hun gratis basisbeurs van circa 290 euro. Dat wordt 676 euro per maand als ze die 290 euro erbij lenen. Maar hoe hoog de studieschuld uitvalt, blijft voorlopig koffiedik kijken. Misschien zijn studenten wel meer gaan bijverdienen of betalen hun ouders een groter deel van hun studie.