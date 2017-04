Waar is het zelfbewust Frankrijk van de TGV gebleven?

Franse campagne eindigt met terreur

Terrorisme was eigenlijk nauwelijks een thema in de campagne voor de Franse presidentsverkiezingen. Ondanks de golf aanslagen waarbij in 2015 en 2016 meer dan 230 mensen om het leven kwamen, bleek voor kiezers en hun kandidaten de kwakkelende economie een veel belangrijker onderwerp. Maar in de laatste dagen voor de eerste stemronde van zondag heeft terreur zichzelf alsnog uitgenodigd, met een schietpartij op de Champs-Élysées.

Wat de terugkeer van terrorisme als centraal thema voor gevolgen heeft voor het stemgedrag van de Fransen is niet meteen duidelijk. Alleen Marine Le Pen van het nationaal-populistische Front National en François Fillon van de centrum-rechtse Republikeinen spraken de laatste weken geregeld over de terreurdreiging. De sociaal-liberaal Emmanuel Macron, tot nu toe koploper in de peilingen, legde de nadruk op de economie en onderwijs.

Nog voordat het nieuws over de gebeurtenissen op „la plus belle avenue du monde” de kandidaten in de tv-uitzending had bereikt, constateerde Le Pen dat „veiligheid en terrorisme totaal afwezig zijn in deze campagne”. Vrijdag koos ze frontaal de aanval: „Alles is er sinds tien jaar aan gedaan om de oorlog tegen terrorisme te verliezen”, zei ze.