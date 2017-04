‘Egyptische militairen voerden standrechtelijke executies uit’

Het Egyptische leger heeft mogelijk standrechtelijke executies uitgevoerd op het schiereiland Sinaï. Een video die donderdag op internet verscheen zou Egyptische militairen tonen terwijl ze ongewapende gevangenen van dichtbij doodschieten.

Mogelijk hebben de militairen daarna geweren naast de lijken gelegd, om het eruit te doen zien alsof de mannen opstandelingen waren die in een vuurgevecht om het leven zijn gekomen. De omgeving van de video en de kleding van de doden vertonen gelijkenissen met foto’s uit een Facebookpost van het leger uit december vorig jaar. Daarop zouden leden van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) te zien zijn die door Egyptische troepen zijn gedood.

Niet alleen het hoofd

Op de filmbeelden die deze week opdoken is te zien hoe mannen in militaire uniformen mensen doodschieten die bewegingsloos op de grond liggen. Daarbij beveelt iemand volgens The New York Times om “niet alleen in het hoofd te schieten”. Een andere, geblinddoekte man wordt door de militairen ondervraagd. Daarna rukken ze zijn blinddoek af en schieten hem door het hoofd.

Het is nog niet zeker of op het filmmateriaal ook echt militairen van het Egyptische leger te zien zijn. De strijdkrachten hebben nog niet gereageerd. Een Egyptische nieuwssite stelt dat de video een misleidingspoging is van de Moslimbroederschap. De mannen op de beelden zouden bijvoorbeeld geen Egyptisch accent hebben. Het filmpje verscheen online op de website van een tv-kanaal dat gelieerd is aan de in het Noord-Afrikaanse land verboden religieuze beweging.

Woestijngebied

Midden-Oosten-expert Yehia Ghanem van tv-zender Al-Jazeera vindt daarentegen dat namen, plaatsen en stammen die in het filmpje worden genoemd, het waarschijnlijker maken dat de beelden authentiek zijn. “Het is belangrijk dat het leger een onafhankelijk onderzoek instelt, als het zijn naam wil zuiveren”, zegt de deskundige. Op Egyptische social media was het filmpje vrijdag trending.

De Egyptische overheid vecht sinds 2011 tegen islamistische opstandelingen op het schiereiland Sinaï, een uitgestrekt woestijngebied tegen de grens met Israël. Ook IS is in het gebied actief. De moslimextremisten pleegden aanslagen op politieagenten en militairen. In 2015 bliezen ze boven de Sinaï een Russisch passagiersvliegtuig op.

Het leger is in de Sinaï al vaker beschuldigd van mensenrechtenschendingen. Begin dit jaar zei mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dat Egyptische troepen mogelijk vier tot tien mensen standrechtelijk hadden geëxecuteerd.