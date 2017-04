‘Verdachte aanslag spelersbus wilde aandeel Borussia kelderen’

De Duitse politie heeft een 28-jarige man aangehouden die wordt verdacht van de aanslag op de spelersbus van voetbalclub Borussia Dortmund, zo melden Duitse media vrijdagochtend. De verdachte zou hebben gehandeld uit puur financiële overwegingen.

Vorige week dinsdag ontploften drie bommen bij de spelersbus van de voetbalclub uit de Bundesliga. De ploeg was toen onderweg naar het eigen stadion voor de kwartfinale tegen AS Monaco. Een politieagent en speler Marc Bartra liepen daarbij verwondingen op. Een man werd vorige week al aangehouden, maar hij bleek niks met de aanslag te maken te hebben.

De man die nu is opgepakt zou Sergei V. zijn, een Rus die in de omgeving van Tübingen woont. Hij zat tijdens de aanslag in hetzelfde hotel als de spelers van Borussia Dortmund en kon van daaruit de spelersbus exact volgen. Zijn motieven zouden financieel van aard zijn. Door een aanslag op het voetbalteam te plegen, speculeerde de man op een koersval van het aandeel Borussia Dortmund op de beurs. Met zogenaamde put-opties kon de verdachte geld verdienen aan een koersval. Hij zou 15.000 van dergelijke opties hebben gekocht.

De politie was aanvankelijk op zoek naar twee islamistische extremisten. Bij de bus werd namelijk een brief gevonden met de tekst “In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle”. Ook op het internet verscheen een dergelijke verklaring. Er ontstond echter al gauw twijfel over de authenticiteit van die berichten. De op vrijdag aangehouden man was al een week bij de politie in het vizier.