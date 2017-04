Dit is de taal van ‘Boer zoekt Vrouw’

Komende zondag is de laatste aflevering van Boer zoekt vrouw en ook voor taalliefhebbers is het een interessant programma. Ik heb het dan over de ‘taalparels’ die ontstaan tijdens het schurende proces waarin ongeoefende mensen over hun gevoelens moeten praten waar een camera bovenop staat. Hier de tien taalparels van dit seizoen.

10 „Het lukt me niet de knop om te zetten.” Waar zit die knop toch? Dat zouden we allemaal wel willen weten en de kandidaten ook dit seizoen weer. Ik vind dat er volgend seizoen een bioloog bij het programma moet komen om uit te leggen waar de knop zit en vooral hoe hij werkt want hij moet nu eindelijk eens gevonden worden! De knop die, als hij eenmaal is omgezet – ik denk trouwens dat ze een schakelaar bedoelen want een knop zet je niet om, maar goed – de gevoelens vrijelijk kan laten stromen en voor totale extase kan zorgen.

9 „Het voelt goed.” Veel gehoord. Maar dan wás het blijkbaar niet goed, het voelde alleen maar zo. Dat moet volgend seizoen beter.

8 „Het kriebelt enorm.” Heel flauw van de KRO, maar er zat dit jaar in alle koffers een flinke hoeveelheid jeukpoeder verstopt. Alle kandidaten hadden er last van.

7 „Leuk”. Heel positief vind ik dat de kandidaten het woord ‘leuk’ weer gebruikten om iets dat ‘leuk’ is te omschrijven. ‘Vind je me leuk? Vind je het nog leuk?’ vroegen ze elkaar geregeld. Een verademing in vergelijking met de rest van de samenleving waarin dingen tegenwoordig minstens ‘inspirerend’, ‘passievol’ of een ‘beleving’ moeten zijn.

6 „De klik voelen.” Hij is er, of hij is er niet en als je hem niet voelt, kan je het vergeten – ‘de klik’ is het zwaard van Damocles dat elk seizoen boven de kandidaten hangt. Volgens mij hóór je een klik, maar nee, iedereen zegt dat je hem moet voelen. Sterker nog, er was zelfs een kandidaat die vond dat de klik nog moest „groeien”. Dus zelfs áls je de klik voelt, moet je je nu ook nog afvragen of hij groot genoeg is. Help.

5 „Nu nog even verliefd worden.” Boer Riks legde duidelijk uit wat er nog moest gebeuren, maar de KRO trapte er niet in. Hotelkamers en skivakanties waren wel inbegrepen – verliefdheid niet. Minpuntje.

4 „Ik moet me openstellen.” De nieuwe winkeltijdenwet kan de prullenbak in, want alle kandidaten wilden dit seizoen voortdurend worden opengesteld. Open voor de liefde, open voor gevoelens, open voor elkaar. Dat was niet altijd makkelijk want er zat af en toe „nog wel ergens een blokkade”. Misschien moet de KRO volgend seizoen iedereen vooraf voor de zekerheid even detoxen.

3 „Super, super, super”. Vergeet loodvrij, ‘super’ is hard op weg om de nieuwe brandstof van de liefde te worden. Ik vermoed dat dit BZV-seizoen gesponsord is door Shell.

2 „Het moet nog even landen.” Op kantoor hoor je vaak dat mensen niet weten hoe ze dingen moeten “aanvliegen”; in Boer zoekt Vrouw hing er dit seizoen juist van alles in de lucht dat nodig naar beneden moest. Wie regelt volgend jaar de landingsrechten?

1 Maar de mooiste taalvondst vond ik dit seizoen: „Wat is jouw voerconversie?’. Annekim vroeg het boer Marc omdat ze wilde weten hoeveel voer zijn kweekvissen gemiddeld eten – en ze leefden nog lang en gelukkig. Het zou mij dan ook niet verbazen als ‘wat is jouw voerconversie’ het nieuwe ‘ken ik jou niet ergens van?’ wordt.