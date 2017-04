Hennis: ‘Afghanistan kan nog niet op eigen benen staan’

Het Afghaanse leger en de politiediensten zijn nog niet klaar om zelfstandig de vrede te bewaken in het land, hoewel ze hier sinds twee jaar verantwoordelijk voor zijn. Dat hebben demissionair minister Jeanine Hennis (VVD, Defensie) en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp gezegd bij een bezoek donderdag en vrijdag aan de Nederlandse troepen in Afghanistan. Internationale betrokkenheid blijft nodig, aldus Middendorp en Hennis. Middendorp: „We hebben altijd gezegd: de NAVO-landen kunnen pas weg als de condities ernaar zijn. Dat is duidelijk nog niet zo”.

Er zitten nog honderd Nederlanders in Afghanistan, die er werken als adviseurs van hogere Afghaanse officieren en legerleiding. Deze Nederlandse inbreng loopt eind dit jaar af. Een nieuw kabinet moet beslissen over eventuele verlenging van de missie. Nederland heeft sterke betrokkenheid bij Afghanistan – er lopen al meer dan vijftien jaar militaire missies. Tussen 2006 en 2010 vocht Nederland bijvoorbeeld in NAVO-verband tegen de Talibaan in Uruzgan. Er vielen 25 Nederlandse doden, meer dan bij enige andere missie in tientallen jaren.

Hennis zou graag zien dat Nederland betrokken blijft bij de missie in Afghanistan. „Ik wil niet over mijn graf heen regeren, maar persoonlijk vind ik dat je de deur niet moet dichtgooien als het gaat om een verlenging van de Nederlandse missie. Dit is een kwestie van de lange adem.”

Twee jaar geleden, in 2015, gaf de internationale troepenmacht ISAF de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Afghanistan terug aan de Afghaanse veiligheidstroepen.

Sindsdien zijn de Talibaan sterker geworden. In gebieden waar Nederland actief is geweest, zoals Uruzgan en Kunduz, zijn de Talibaan weer opgerukt. Ze werden verjaagd met Amerikaanse luchtsteun. Afghaanse troepen leiden echter nog altijd grote verliezen. Alleen al in de noordelijke provincies vallen elke maand meer dan honderd doden.

Middendorp: „Toen de Afghanen ineens op eigen benen moesten staan, hebben de Talibaan maximaal getest hoe sterk die benen waren. Die zijn dus wankel.” Hennis noemt de situatie „nog steeds broos en fragiel” en zegt dat dit geen „vergeten missie” mag worden. „Dat dreigt wel”, zegt Hennis.