De mooiste feestfoto’s maak je ‘even verderop’

„Ik ben verbaasd zoveel tulpen te zien”, zegt de Vlaamse fotograaf Lieve Blancquaert over de foto’s die tot nu toe zijn ingezonden voor de Fotowedstrijd van april. “Het is een waar bloemenveld. Blijkbaar is het bij jullie feest als de tulpen in bloei staan.”

De bloemen waren niet het enige waar ze zich over verbaasde. „Er zitten foto’s tussen waarvan je je afvraagt wat die met het thema ‘feest’ te maken hebben. Bijvoorbeeld: een kameleon die aan het eten is. Of een hond die voor de deur zit te janken. Of dieren die verkleed zijn – ook al zo zielig.”

Blancquaert publiceerde vorig jaar het boek Wedding Day, met foto’s van huwelijken van over de hele wereld. Het ging haar daarbij voornamelijk om het ritueel. „Dat is veel interessanter dan het feest; dat is vaak heel geforceerd. En voor een fotograaf ook niet echt leuk: je staat altijd aan de rand van het gebeuren. Als je mee gaat doen, kun je niet werken.”

Buitenstaanders

Kees Overdevest

De mooiste feestfoto’s zijn, volgens Blancquart, dan ook niet die van het gedruis, maar juist van de buitenstaanders. Van wat er net even verderop gebeurt. Zoals de foto hierboven van Anja Pollemans, Carnavalsfeest in Groesbeek. „Dat meisje gaat straks vast naar een feest, want onder haar jas zit een baljurk. Maar je voelt gewoon dat het eigenlijk te koud is in die jurk. Het heeft ook iets spannends: vindt ze het nog wel leuk?”

Nog zo’n geslaagde foto van het randgebeuren: Bruidsmeisjespret, van Kees Overdevest. „Goed licht. Beetje jammer dat de fotograaf zelf met zijn schaduw in beeld staat; hij had door de knieën moeten gaan. Maar voor de rest een mooie foto.”

Verveling?

Over buitenstaanders gesproken: kijk naar Cyril Wermers’ Feestje. „Zo ziet het er dus uit als je geen deel uitmaakt van het feest. Maar ook de gelaagdheid is mooi: door het raam kun je zien wat er buiten gebeurt. Een sterk beeld met een verhaal. Wat is hier aan de hand? Verveelt ze zich en zitten haar ouders ergens verderop bier te drinken? Je weet het niet.”

Cyril Wermers

Blijven glimlachen

Ze raadt iedereen die een feest wil fotograferen aan om vooral weg te blijven van de clichés. „Best moeilijk, want een feest is op zich al een cliché: veel eten, veel drinken. En blijven glimlachen, want anders is het geen feest. Juist de situaties die daar haaks op staan geven vaak de interessantste beelden.”

