De meester/juf heeft het te druk om les te geven

Structureel tijdgebrek

Wouter Siebers (30) koos veertien jaar geleden net als zijn moeder voor het onderwijs omdat hij leerlingen verder wilde brengen in hun ontwikkeling. Maar na de pabo bleek dat hij niet alleen met leerlingen te maken had. „Er zijn verwachtingen vanuit de directie, het schoolbestuur, de samenleving en het ministerie. Dit kun je eigenlijk niet goed inschatten als je aan de pabo begint.”

Siebers geeft les aan groep acht van de Caeciliaschool in Amersfoort. In 2016 werd hij verkozen tot Leraar van het Jaar. Als zodanig dacht hij mee over de problemen in het vak, zoals de overvolle werkweek. „Laat dat heel helder zijn”, zegt hij. „Vrijwel iedereen werkt over en werkt thuis. Het slaat nergens op, maar het is wel zo.”

Uit een onderzoek onder leden van de AOb bleek begin dit jaar dat juffen en meesters gemiddeld 6,9 uur per week overwerken. Ze werken vaak door in vakanties en nemen nauwelijks pauze – die tijd wordt regelmatig gebruikt voor vergaderingen met collega’s of overleg met ouders en leerlingen.

De formele werkweek van een leraar in het basisonderwijs duurt volgens de cao maximaal 40 uur Zo’n volle werkweek bestaat uit ongeveer 26 uur lesgeven en 11 uur nakijken, lessen voorbereiden en administratie bijhouden. Daarbij hebben docenten recht op 2 uur bijscholing per week, waarmee je uitkomt op 39 uur Maar dan zijn de vergaderingen, leerlingactiviteiten en oudergesprekken nog niet meegerekend. Bovendien is niet iedereen het over de in de cao vastgestelde 11 uur eens: een utopie, vinden sommige docenten.

Oplossing: Siebers’ boodschap voor collega’s: stop met wijzen naar wat er allemaal moet. „Durf te kiezen, durf ook een keer ‘nee’ te zeggen. Maar neem wel de moeite om toe te lichten waarom.” Zelf koos hij er bijvoorbeeld voor om in de eerste weken van het schooljaar minder aandacht te besteden aan taal en rekenen, en in plaats daarvan te werken aan de groepsdynamiek in zijn klas door hen in spelletjes te laten samenwerken. „Dat kost even tijd, maar het betaalt zich later terug. Er heerst nu een rustiger werksfeer.”

Tijd winnen kan ook door het afschaffen van ellenlange besprekingen. Paula Hoonhout, directeur van de Amsterdamse basisscholen Wereldwijs en Bijlmerdrie, verving drie jaar geleden alle vergaderingen door ‘bordsessies’ van 15 minuten per week. „Tijdens die sessies stellen leraren in kleine teams doelen en bedenken hoe ze die kunnen behalen. Een soort scrummen voor het onderwijs.” Volgens Hoonhout zorgt deze aanpak – opgesteld door adviesbureau McKinsey op basis van internationaal onderzoek – voor minder mentale druk. „Het geeft leerkrachten het gevoel dat ze er niet alleen voor staan en bezig zijn met zaken die er echt toe doen.”