De kinderen van de Maartenschool

Als een leerling na een heupoperatie van top tot teen in het gips zit, kan hij met ziekenhuisbed en al gewoon in de klas. Een meisje dat door een zeldzame aandoening niet kan praten en geen pen kan vasthouden, leert communiceren met haar ogen via een speciale computer.

Maatwerk

Op de Sint Maartenschool in Nijmegen zitten alleen maar kinderen die een of meer beperkingen hebben. Soms hebben ze alleen fysieke problemen, soms zijn ze daarbij ook agressief of zwakbegaafd. Velen zitten in een rolstoel, sommigen zullen nooit leren lezen of schrijven – maar leren op school bijvoorbeeld de dagen van de week of hoe een dag verloopt.

Deze basisschool in het speciaal onderwijs heeft volgend schooljaar een financieel gat van 1,8 miljoen euro. De directeur zal noodgedwongen eenderde van het personeel ontslaan, circa 50 leerkrachten en deskundigen. De ouders, waarvan deze krant er twintig sprak, zijn bang voor de toekomst van hun kinderen. Kunnen ze nog wel op school blijven? En als dat zo is, blijven het onderwijs en de zorg zo goed als nu?

De onderwijsinstelling is prachtig, zeggen de ouders. De klassen zijn klein, op de groep staat vaak één leerkracht met twee begeleiders. Er zijn kinderen die continu één-op-één aandacht krijgen. De leerlingen worden op school geholpen door logopedisten, orthopedagogen, fysio- en ergotherapeuten. Er is speltherapie, drama, muziek en gym.

Aangepast gebouw

Het gebouw is aangepast. Er zijn badkamers met tilliften waar leerlingen verschoond kunnen worden, er zijn kamertjes om in te slapen en alle deuren in de gangen gaan automatisch open. Er is een ‘pleisterpost’ waar verpleegkundigen de leerlingen medicijnen geven, hen voorzien van sondevoeding of een katheter.

Na de zomer wordt alles anders. Het samenwerkingsverband Stromenland, waar de school onder valt, draait de geldkraan dicht.

Dat heeft alles te maken met de invoering van het ‘passend onderwijs’, tweeënhalfjaar geleden. Voorheen kreeg de Sint Maartenschool van het ministerie van Onderwijs extra geld voor hulpbehoevende leerlingen. Tegenwoordig komen de extra inkomsten via Stromenland. Nederland telt 152 samenwerkingsverbanden, daar vallen per regio alle scholen onder. De verbanden krijgen één geldbedrag dat ze moeten verdelen onder de aangesloten scholen. Het geld is bedoeld voor de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Want dat is het doel van passend onderwijs: zoveel mogelijk kinderen naar reguliere scholen laten gaan, ook als ze autisme of gedragsproblemen hebben of gehandicapt zijn.

Bureaucratische rompslomp

De Sint Maartenschool is een kostbare school die drukt op het budget van het samenwerkingsverband, zegt directeur Ria van der Heijden van Stromenland. De andere 161 aangesloten onderwijsinstellingen hebben het geld ook hard nodig. En daarbij komt ook, zegt Van der Heijden, dat de Maartenschool het ontvangen onderwijsgeld ook gebruikt voor de zorg van de kinderen. Het geld uit de portemonnee van het samenwerkingsverband is daarom alleen nog voor onderwijs en de zorg moet de Maartenschool voortaan uit de daarvoor bedoelde potjes betalen.

Maar dat is niet zo simpel, zeggen ouders en directeur Gilles Geschiere van de Maartenschool. Ouders moeten dat geld aanvragen bij het Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars. Er zijn zoveel verschillende regels en wetten over zorggeld dat het aanvragen zeer ingewikkeld en tijdrovend is. „De meeste ouders hier hebben al zo veel aan hun hoofd, die gaan eraan onderdoor als ze de bureaucratische rompslomp er ook nog eens bij krijgen”, zegt Geschiere.

Als het zorggeld al wordt toegekend aan de ouders, mag het volgens de regels soms alleen worden gebruikt voor zorg in huis. En als het wel op school mag worden gebruikt, lopen daar straks tal van nieuwe therapeuten rond die maar voor één kind komen – ook niet handig, zegt de schooldirecteur.

De ouders vrezen dat hun kinderen van school af moeten als er geen geld bijkomt. Dat is ook precies wat het samenwerkingsverband beoogt. „Het idee achter passend onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving, tussen leeftijdgenoten, naar gewone scholen gaan”, zegt Ria van der Heijden. Bovendien hebben lang niet alle kinderen van de school volgens haar de luxe nodig die de Maartenschool aanbiedt. „De school is veel bezig met de zorg van kinderen en minder met hun onderwijsprestaties. Op reguliere scholen zou een aantal leerlingen beter tot hun recht kunnen komen.”

Niet zindelijk

Ouders denken dat geen enkele leerling van de Maartenschool naar het reguliere onderwijs kan. Ze zijn vaak niet zindelijk, soms agressief. „Als Joep naar een reguliere school zou gaan, zou dat ten koste gaan van de andere kinderen in de klas”, zegt Gijs van Gemert over zijn zoon die lichamelijk en geestelijk gehandicapt is.

Ook de kinderen van de Maartenschool zullen eronder lijden, denken de ouders. „Alle therapieën worden nu op school gegeven, straks moet ik met Mike na schooltijd nog langs alle deskundigen”, zegt Daisy Barsch, moeder van Mike die in een rolstoel zit en een hersenafwijking heeft. „Dat kan mijn kind niet aan.” En nóg belangrijker, zegt ze. „De kinderen van de Sint Maartenschool zouden op een andere school gepest worden. Hier niet, niemand is hier vreemd. Ze kunnen gewoon kind zijn.”



Mees van de Logt 7 jaar Mees heeft het Apert syndroom. Daarbij sluiten de schedelnaden te vroeg en zo ontstaan er vergroeien in het gezicht. Zijn tenen en vingers zaten bij de geboorte aan elkaar. Mees is elf keer geopereerd. Het is een enthousiast en spontaan jongetje, zegt zijn moeder Saskia. „Mees is een clown, een stand-up comedian. We zien hem later echt op het podium staan. Hij heeft humor, maakt grapjes. Hij heeft vandaag een scheetkussen in zijn tas gedaan om de juf morgen mee te plagen.” Hij is helemaal gek van Kinderen voor Kinderen, het liefst zou hij bij die club zingen. Thuis voert hij hele shows op, van Woezel en Pip bijvoorbeeld. Mees laat zich niet beperken, zegt Saskia. Zo gaat hij op skivakantie van de blauwe piste af. „En daarna staat hij biertjes te tappen met de Tsjechische eigenaresse van de bar. Als iedereen zou leven zoals hij, dan zou er geen oorlog en rottigheid in de wereld zijn.”

Jimmy Kraijenoord 5 jaar Jimmy heeft een zeer zeldzame genafwijking met de naam: SCA 19 Spinocerebellaire ataxie. Volgens moeder Rosalie zijn er maar een paar families ter wereld waarbij dit type SCA is vastgesteld. De aandoening zorgt ervoor dat de hersenen de spieren niet goed aansturen. Jimmy heeft hierdoor evenwichtsproblemen en is trager met leren en bewegen. „Hij heeft weinig controle over zijn benen. Alsof je de hele dag in een rijdende bus staat en probeert overeind te blijven. Waarschijnlijk belandt hij op latere leeftijd in een rolstoel.” Zijn moeder noemt Jimmy een schatje. „Hij is heel sociaal. Als hij op de bank zit met een bakje chips dan geeft hij iedereen een chipje.” Jimmy kan niet goed met zijn emoties omgaan, soms wordt hij heel boos of verdrietig. Dan slaat en schopt hij om zich heen. Maar hij kan hier echt niets aan doen, zegt zijn moeder.

Fleurtje Zegger 8 jaar Fleurtje heeft het coffin siris syndroom. Dat is een zeldzame aandoening; tien kinderen in Nederland hebben het. Fleurtje is verstandelijk beperkt, ze heeft autisme, adhd en een door een verminderde stofwisseling minder fysieke kracht. Fleurtje leert niets vanzelf. Je moet haar één op één iets aanleren. Met veel geduld en herhaling. Op de Maartenschool heeft Fleurtje leren lezen, iets waarvan niemand dacht dat dat kon, zegt haar moeder Froukje. Ze omschrijft haar dochter als een vrolijk, lief en ondernemend meisje. „Ze zit lekker in haar vel, al komt het besef nu wel dat ze anders is dan anderen. Haar jongste broertje kan bijvoorbeeld fietsen zonder zijwielen, zij niet. Dat doet dan zeer.”

Laurens Berens 11 jaar Laurens heeft een zeldzame chromosoomafwijking, het tetrasomie 18p syndroom. Hij kan nauwelijks praten en cognitief is hij twee jaar oud. Als baby spuugde hij constant, hij kon geen voeding binnenhouden. Laurens kreeg zodoende sondevoeding. Hij was apathisch. Laurens huilde niet en zat in zijn eigen wereld. Dat kwam omdat hij veel te weinig voedingsstoffen binnenkreeg, vertelt zijn moeder Angelique. Op de Maartenschool bloeide hij op. „Daar hebben ze hem geleerd dat hij invloed kan uitoefenen op zijn omgeving. Als je naar je buikje wijst, dan bedoel je ‘ik’.” Hij communiceert ook met pictogrammen. Laurens kent de dagen van de week en de volgorde waarin dingen gebeuren op de dag. „De wereld is begrijpelijker geworden. Op vakantie mist hij school. Dan wijst hij naar een plaatje van een school.” Laurens kijkt graag vlogs, van Enzo Knol bijvoorbeeld. De filmpjes zijn overzichtelijk; Enzo ontbijt, gaat op pad, maakt lol en gaat weer naar bed. Dat begrijpt Laurens wel.

Tygo van Ommeren 8 jaar Tygo is geboren met een hartafwijking. Zijn aorta en longslagader zaten verkeerd om het hartje. Toen Tygo twee dagen oud was, is hij hieraan geopereerd. Waarschijnlijk zijn tijdens de operatie de zenuwen naar zijn middenrif beschadigd, waardoor Tygo niet meer zelfstandig kon ademen. Toen hij ongeveer vijf maanden oud was kreeg Tygo een buisje in zijn luchtpijp. Inmiddels kan Tygo al heel wat jaren overdag zelfstandig ademen, vertelt zijn moeder Suzanne. Andere spieren hebben inmiddels de functie van het middenrif overgenomen. Dus alleen als Tygo ’s avonds naar bed gaat, wordt hij nog aan de beademing gelegd. „Tygo is een lieve, vrolijke en gezellige jongen. Hij kijkt graag vlogs en is dol op de bioscoop. Samen met zijn broertje speelt hij met lego. Dan bouwen ze films na.” Tygo vouwt ook graag papiertjes. „In zijn hoofd maakt hij daar een heel verhaal mee. Je moet de papiertjes niet recht strijken of weggooien. Dan wordt hij heel verdrietig.” Tygo heeft ook autisme.

Leana den Hartog 7 jaar Leana heeft verbale dyspraxie. Dat is een motorische stoornis, waarbij de hersenen geen direct seintje naar de spieren geven maar via allerlei omwegen, vertelt haar moeder Diana. En zodoende heeft Leana moeite zich verstaanbaar te maken. Leana heeft een tweelingbroer, die gaat naar het regulier onderwijs. Als ze mee naar school gaat, kijken de kinderen haar wel eens raar aan en vragen of ze Engels praat. Dat vindt ze niet leuk. Ze beweegt ook niet soepeltjes. Maar in het zwembad gaat ze als een speer, vertelt haar moeder die de badmeester van te voren had ingelicht over Leana’s beperking. In het water bleek ze het als de beste te doen. Ze haalde haar A-diploma. Haar B-diploma is niet gelukt. Haar broer besloot dat hij onder water niet door een gat in zeil durfde te zwemmen. En omdat hij het niet deed, deed zij het ook niet. Leana heeft weinig sociale contacten. Afspreken met de kinderen in de klas is lastig, die zitten in rolstoelen, slikken medicijnen, hebben afspraken met artsen. Dat maakt een speelafspraak niet simpel.”

Suus Albers 12 jaar Suus heeft een hersenbeschadiging opgelopen rond de geboorte door zuurstoftekort. Ze heeft een motorische achterstand en in haar ontwikkeling loopt ze achter. Ze is licht verstandelijk beperkt. Op school heeft ze heel veel herhaling nodig om iets te onthouden en te snappen. En sociaal-emotioneel is ze erg kwetsbaar, zegt haar moeder Mariska. „Ze kan moeilijk voor zichzelf opkomen en trekt zich veel aan wat andere van haar vinden. Ze legt de lat voor zichzelf hoog. En als iets niet lukt, raakt ze gefrustreerd en verdrietig. Suus heeft wel doorzettingsvermogen. Als baby kon ze niet kruipen. Dus rolde ze over de vloer om ergens te komen.” Verder is Suus heel lief en denkt ze vaak aan andermans gevoelens. „Laatst wilde ze voetballen op school maar dan zou ze haar vriendin alleen moeten laten. Dan zit ze echt in tweestrijd.”

Silvijn van den Bosch 5 jaar Silvijn loopt nu al in alles twee jaar achter. Hoe dat komt, weten de artsen niet. En hoe hij zich verder zal ontwikkelen, is ook onbekend. Silvijn is in zijn hele lijf a-symmetrisch. De linkerkant van zijn lijf is dunner en korter dan de rechterkant. Zodoende staat Silvijn scheef. Hij heeft kleine handjes. En enkele teentjes zijn aan elkaar gegroeid en tussen zijn vingertjes zitten kleine vliesjes. En hij mist in al zijn vingertjes vingerkootjes. Hij kan maar een paar minuten achter elkaar lopen door een te lage spierspanning. Silvijn heeft een gehoorapparaat, een bril en voet- en handspalkjes. Moeder Patricia omschrijft haar zoon als een vrolijk en enthousiast kind. Hij danst graag en houdt van Sinterklaasliedjes, ook in de zomer. Hij is dol op de animatieserie Peppa Big. Hij heeft een T-shirt van het roze varken, een bedlampje en een boekje. Zijn vriendjes groeien hem voorbij, zegt zijn moeder. „Maar Silvijn heeft een broertje van nu zeven maanden. Daar kan hij straks wel lekker mee spelen.”

Teeuw Langendijk 7 jaar Teeuw heeft het syndroom van Down en lag de eerste vier jaar van zijn leven constant in het ziekenhuis in Australië, waar zijn ouders destijds woonden. Teeuw is twintig keer geopereerd. Hij had bij de geboorte geen slokdarm. Ook heeft hij een chronische darmziekte en daarom verwijderden artsen een derde van zijn dikke darm. Teeuw is altijd afhankelijk geweest van sondevoeding. Maar sinds kort eet hij ook zelfstandig. Elke week zit hij met zijn moeder bij de schaatsbaan omdat zijn zussen schaatsen. Dan krijgt hij een yoghurtje. „Voor we weggaan controleert hij even of ik het bakje heb ingepakt. Hij is een vrolijke jongen”, zegt zijn moeder. „Dat was vroeger wel anders. Maar de therapieën op de Maartenschool helpen enorm.”

Zeb Smits 11 jaar Zeb heeft het zeldzame Bosch-Boonstra-Schaaf syndroom. Wereldwijd zijn er circa dertig gevallen bekend. Zeb loopt motorisch achter en heeft bovendien adhd, autisme en epilepsie. Ook is hij slechtziend en lijdt hij aan een cerebrale visuele stoornis – de hersenen kunnen de visuele waarnemingen niet goed verwerken. Aan de buitenkant zie je niet veel aan hem, vertelt zijn moeder Mandy. Zo vroeg een ambtenaar van de gemeente onlangs of Zeb even een handtekening kon zetten. Maar dat kan Zeb niet. Bovendien heeft hij constant begeleiding nodig. Zomaar even mee voetballen buiten is er niet bij. Dan schopt hij per ongeluk, omdat hij niet goed ziet, tegen een kind in plaats van de bal. Of de bal komt in het verkeerde goal. De frustratie is enorm, zegt zijn moeder. Hij ligt vaak huilend in bed. „En dan vraagt hij zich af waarom hij is zoals hij is.” Kinderen kunnen Zeb niet lezen, hij is te onvoorspelbaar. „Dat maakt de omgang met andere kinderen lastig.” Zeb heeft een hulphond, genaamd Utah. „De hond is zijn steun en toeverlaat. Het is een maatje zonder oordeel”, zegt Mandy. „En ondanks alle beperkingen begint Zeb de dag toch met een lach.”

Sepp Huvenaars 10 jaar Sepp Huvenaars (tien jaar) heeft een waterhoofd. Om het overtollige hersenvocht af te voeren, loopt er een drain van zijn hersenen naar zijn maag. De drain zit onder zijn huid en zorgt ervoor dat de druk in het hoofd niet ver oploopt. Zonder drain kan Sepp niet leven. Maar er is meer: zijn ruggenwervel is niet goed ontwikkeld en hij heeft een heupafwijking. Voor lange afstanden zit Sepp in een rolstoel. Hij heeft een tweelingzus, die heeft geen aandoening. En dat is soms moeilijk voor Sepp, die een normaal IQ heeft en beseft dat andere kinderen wel van alles kunnen en hij niet, vertelt moeder Francis. Sepp heeft zijn ouders wel eens gevraagd: waarom hebben jullie mij laten komen? Moeder vertelt dat Sepp een enorme Ajax-fan is. Vroeger ging hij met zijn vader naar wedstrijden. Maar nu durft Sepp niet meer. Hij is bang dat hem iets overkomt. Zijn moeder denkt dat hij getraumatiseerd is van alle operaties. „Als Sepp thuis komt van school gaat hij eerst een balletje trappen in de tuin. Dat houdt hij vijftien minuten vol. Hij weet precies welke voetbalclub welke cup heeft gewonnen, wanneer en met hoeveel punten.”

Hidde Bax 6 jaar Hidde heeft epilepsie. Het tast zijn hersenen dusdanig aan dat Hidde eigenlijk vier à zes maanden oud is. Hij krijgt sondevoeding met speciale vetten en poeders en dat helpt wat tegen epilepsie. Hidde heeft ook een visuele beperking, kan niet praten en niet lopen. Hij is gefascineerd door licht, zegt zijn moeder Saskia. Op school mag hij soms in het donker naar voorwerpen kijken die oplichten door blacklight. Dat vindt hij prachtig. Hij houdt ook van bomen en blaadjes. Het geluid dat het geritsel van de blaadjes geven, dat vindt hij fijn. „Op de Maartenschool krijgt hij constant één-op-één begeleiding. Ik krijg kippenvel bij het idee dat dat straks misschien niet meer kan omdat de school moet bezuinigen.”

Babette Clairbois 6 jaar Babette heeft het Rett syndroom, dat is een neurologische aandoening. Babette leek een normale baby, die ging kruipen, brabbelen en later begon te lopen en te praten. Maar toen ze twee jaar oud was, veranderde alles. Opeens stopte haar ontwikkeling. Sterker nog: ze ging achteruit in haar ontwikkeling. Ze verloor het vermogen te praten, vertelt haar moeder Marieke. „En ze kon haar handen niet meer functioneel gebruiken. Dus zelfstandig eten was er plots niet meer bij.” De meeste kinderen met Rett kunnen niet meer naar school, maar Babette wel. Haar ouders kozen voor de Maartenschool „omdat ze daar ruime ervaring hebben met technologie”, zegt moeder Marieke. Zo helpen de therapeuten op school Babette met een oogbestuurbare computer. Door gefocust naar een pictogram te kijken, geeft ze aan wat ze wil: eten, drinken, spelen of naar bed. „Ze kan heel weinig”, zegt Marieke. „Maar we zien niet veel frustratie.” Haar dochter is vrolijk en blij. „Babette vindt het heerlijk om voorgelezen te worden en te spelen met haar broertjes en zusjes.”

Pleun Duvekot 7 jaar Pleun heeft de chromosoomafwijking TSC. Dat zorgt onder meer voor epileptische aanvallen. Hierdoor heeft Pleun een ontwikkelingsachterstand. Haar moeder Ellen vertelt dat Pleun heel emotioneel en bang kan zijn. „Voor kippen is ze als de dood. Ook van clowns raakt ze in paniek. Dan kan ze gillen. Van mannen met baarden, zoals Sinterklaas, moet ze ook niets hebben.” Maar Pleun kan ook extreem vrolijk zijn. Dan is ze heel open en amicaal. En ze knuffelt graag. Pleun kan redelijk lopen en rennen gaat steeds beter. Ze zit graag op een paard. Ook op school. „Daar proberen ze beweging en spraak te combineren.” De moeder van Pleun vindt veel steun bij andere ouders op de Maartenschool. „Het accepteren en verwerken van haar beperking is soms een lastig proces.”

Wuf van den Boom 7 jaar Wuf heeft het 22q11 deletie syndroom en een hartafwijking. Toen Wuf vier maanden oud was kreeg hij een hartoperatie. Hij heeft nu twee lekkende hartkleppen en zal daar nog een operatie voor krijgen. Maar pas als hij is uitgegroeid. Wuf heeft weinig energie en is vaak ziek. Op school slaapt hij vaak overdag even. Wuf is een rustig en lief kind, zegt zijn moeder. „Hij zit goed in zijn vel. Al lacht hij niet zo veel, maar hij heeft ook best een zwaar leventje.” Hij houdt van rustige dingen, een puzzel leggen of lekker even televisie kijken. Logeren bij anderen doet hij nooit, dat vinden mensen een te grote verantwoordelijkheid. Wuf heeft geen verstandelijke beperking.

Kuno Duivenvoorden 10 jaar Kuno heeft een hersenbeschadiging opgelopen. Hij was drie maanden oud toen hij hersenvliesontsteking kreeg. Nu is Kuno licht verstandelijk beperkt, heeft hij autisme en forse adhd. Hij heeft buitengewoon veel moeite zich te concentreren, zegt zijn moeder Linda. In de kring kan hij niet op zijn stoel blijven zitten. En de dag moet gaan zoals hij het in zijn hoofd heeft. Zijn moeder vertelt dat Kuno een enorm doorzettingsvermogen heeft. „Toen hij drie was, wilde hij koste wat kost fietsen zonder zijwielen. Dat lukte. Maar ik kan hem niet alleen laten fietsen hoor. Hij heeft geen verkeersinzicht dus ik hou hem altijd vast en dan zeg ik honderd keer: voor je kijken!” Kuno is gek op auto’s en herkent alle automerken. Hij zal nooit zonder constante begeleiding kunnen leven.

Vorm: Koen Smeets