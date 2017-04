‘Dader Parijs vertoonde geen radicaal gedrag’

De man die donderdagavond op de Champs-Élysées in Parijs een politieagent doodschoot heeft in de afgelopen jaren geen radicaal gedrag vertoond. Dat maakte de Franse openbaar aanklager op vrijdag bekend, zo meldt persbureau Reuters.

Het gaat om de 39-jarige Fransman Karim Cheurfi die met zijn moeder woonde in een oostelijke voorstad van Parijs. Donderdagavond opende hij het vuur op de politie in de populaire winkelstraat. Een van de agenten overleed, twee andere raakten gewond. Daarna werd Cheurfi doodgeschoten door de politie.

Vastgezeten voor eerdere aanval op agenten

Cheurfi is een bekende van de politie. Hij heeft in totaal veertien jaar vastgezeten. In 2001 opende hij het vuur op politieagenten in burger toen ze hem wilden aanhouden tijdens het rijden in een gesloten auto. In gevangenschap verwondde hij een bewaker toen ze zijn wapen wilden afpakken. Nadat hij in 2015 werd vrijgelaten werd Cheurfi opnieuw gearresteerd omdat hij politieagenten probeerde te vermoorden, maar werd vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.

Het onderzoek naar Cheurfi richt nu op de vraag of hij hulp heeft gehad, zo liet aanklager Francois Molins weten tijdens de persconferentie. De aanklager gaf verder aan dat Cheurfi niet op de lijst stond van de veiligheidsdiensten en “geen tekenen vertoonde van radicalisering, ondanks zijn vele jaren in de gevangenis”. Advocaat Jean-Laurent Panier liet aan tv-zender BFM-TV weten dat zijn voormalige cliënt waarschijnlijk “psychologische” problemen had en dat hij daar geen goede hulp voor kreeg.

Het lijkt zeer waarschijnlijk dat Cheurfi in korte tijd is geradicaliseerd. Bij zijn lichaam vond de politie een notitie waarin hij terreurbeweging Islamitische Staat (IS) verdedigt. In zijn auto lagen adressen van verschillende politiekantoren en een koran. Ook werden er andere wapens aangetroffen in zijn auto. IS heeft de aanslag opgeëist.

Terreur speelt nu wel weer een rol in presidentsverkiezingen

De schietpartij vond plaats op het moment dat Frankrijk zich opmaakt voor de cruciale presidentsverkiezingen van aankomende zondag. Kiezen de Fransen voor de pro-Europese koers van Macron of Fillon? Of gaat Frankrijk en de Europese Unie een zeer onzekere tijd tegemoet door de keuze voor de rechtspopulistische Le Pen of de zeer linkse kandidaat Mélenchon. Wanneer geen van de kandidaten een absolute meerderheid haalt, dan gaan de kandidaten met de meeste stemmen door naar de beslissende tweede ronde op 7 mei.

Ondanks de aanslagen waarbij in 2015 en 2016 meer dan 230 mensen om het leven kwamen, speelde de angst voor terreur en de radicale islam geen grote rol in de campagne. De kwakkelende economie was voor kiezers en hun kandidaten belangrijker, zo schreef NRC-correspondent Peter Vermaas in een analyse.

Na de schietpartij in Parijs en de verijdelde aanslag in Marseille koos Le Pen de aanval met de woorden: “alles is er sinds tien jaar aan gedaan om de oorlog tegen terrorisme te verliezen”.