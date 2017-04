Chemours moet minder GenX in Merwede lozen

De provincie Zuid-Holland heeft de lozingsrechten van chemiebedrijf Chemours voor de stof GenX beperkt. Mocht het bedrijf eerder nog jaarlijks 6.400 kilo van de stof in de Merwede lozen, daar zal dat nu 2.035 kilo zijn. Ook de hoeveelheid die het bedrijf via de lucht mag uitstoten, wordt aangepast van 640 naar 540 kilo. Dat meldt de provincie in een verklaring.

De provincie heeft vooralsnog geen mogelijkheden om Chemours tot een nog verdere beperking van de lozingen te verplichten omdat er nog “niet voldoende inhoudelijke gronden zijn”. Wel moet het bedrijf van de provincie onderzoeken hoe de emissies nog verder beperkt kunnen worden. Overigens heeft Chemours zelf ook een aanvraag voor verlaging van de uitstoot lopen, maar de door het bedrijf voorgestelde wijziging gaat volgens de provincie niet ver genoeg. Over deze aanvraag wordt binnenkort een oordeel geveld.

Norm niet overschreden

Vorige week bleek dat de provincie, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijf Oasen zich zorgen maken over de mogelijke schadelijkheid van GenX. De stof wordt gebruikt voor de productie van teflon en is de vervanger van C8 (PFOA). Chemours stopte in 2012 met C8 omdat het spul kankerverwekkend was. Bij omwonenden en werknemers werden te hoge concentraties van die stof in het bloed aangetroffen. Overigens heette het bedrijf toen nog DuPont.

Het RIVM deed vorig jaar onderzoek naar GenX en concludeerde toen dat “op basis van de beperkt beschikbare informatie wordt verondersteld dat deze stof waarschijnlijk minder schadelijk is dan PFOA.” Dat was voor de provincie niet voldoende.

Het RIVM stelde tevens een norm vast voor hoeveel GenX er in het drinkwater mag zijn. Die norm werd volgens Oasen niet overschreden, maar het drinkwaterbedrijf zag wel dat de hoeveelheid GenX in het water steeg. Mocht die stijging aanhouden, dan zou het bedrijf moeten investeren in extra zuiveringscapaciteit, wat miljoenen euro’s gaat kosten. Die rekening zou bij de consument terechtkomen.

Belanghebbenden hebben nog zes weken om tegen het besluit bezwaar aan te tekenen. Mocht dat niet gebeuren, dan wordt de nieuwe norm na die termijn van kracht.