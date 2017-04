Broederlijke vete om een setje postzegels

Serie

Fargo, seizoen 3

Met Ewan McGregor, Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead en David Thewlis Vanaf nu elke donderdag een nieuwe afleveringen op Netflix.

Als je het aan Ray Stussy (Ewan McGregor) vraagt, heeft zijn broer hem een hak gezet. Want Emmit Stussy (óók Ewan McGregor) initieerde lang geleden een ruil, zijn rode Corvette voor Ray’s setje suffe postzegels, en die pakte uitermate slecht voor hem uit. Postzegels worden met de tijd steeds meer waard, terwijl er juist geld bij moet om die roestbak überhaupt rijdende te houden. Ray wil genoegdoening. Helemaal nu hij verloofd is met de aantrekkelijke, slinkse, bridge spelende Nikki Swango (Mary Elizabeth Winstead) en graag een mooie ring voor haar zou kopen.

Die broederlijke vete staat centraal in het derde seizoen van Noah Hawley’s Fargo, dat zich afspeelt aan het begin van dit decennium. In de anthologie-serie, geïnspireerd op de gelijknamige film van de broers Coen uit 1996, staat elk seizoen op zichzelf. Nieuw verhaal, nieuwe cast, nieuw tijdsbeeld. Wat hetzelfde blijft: de sfeer van winters Minnesota, de beleefdheid aan de oppervlakte, de kille moordlust erachter, de zwarte humor en de allesbepalende rol van het toeval. Fargo gaat niet zozeer over misdadigers als wel over alledaagse stumpers die, gestuurd door hun basale instincten en het lot, zodanig in de penarie raken dat ze niet anders meer kunnen dan misdaden begaan.

Ray, reclasseringsambtenaar, wil koste wat kost meeprofiteren van het filatelie-fortuin. Hij stuurt er een onnozele inbreker op af: die mag de prijzige postzegel bij broerlief van de muur gaan halen. Maar de stomkop rijdt natuurlijk naar het verkeerde huis en maakt er een bende van.

Emmit zelf, ondertussen, krijgt het ook benauwd. Zijn onroerendgoedbedrijf leende een miljoen dollar van een onbekende partij en krijgt te maken met een schuldeiser die, bij name van ene V.M. Varga (David Thewlis), iets veel gevaarlijkers wil dan een simpele terugbetaling.

De eerste aflevering neemt de tijd om – Swango’s liefhebberij indachtig – de kaarten op tafel te leggen. Wat dat betreft schakelden de vorige twee seizoenen eerder naar een hogere versnelling. En of de gok met McGregors dubbelrol goed uitpakt, valt nog te bezien. Maar de rollen van Winstead en vooral Thewlis zijn nu al magnifiek en beloven veel voor wat nog komen gaat.