Arkansas mag doorgaan met geplande executie

De Amerikaanse staat Arkansas mag toch doorgaan met een omstreden executie die voor donderdag gepland stond. Donderdagavond oordeelde het hooggerechtshof dat een executie die eerder met succes was tegengehouden door een farmaceutisch bedrijf dat een van de injectiemiddelen maakte, toch door mag gaan.

Arkansas wil voor het einde van de maand vijf gevangenen executeren omdat de houdbaarheidsdatum van het injectiemiddel verloopt. Woensdag nog gaf een lokale rechtbank McKesson, dat de fatale injecties fabriceerde, gelijk: Arkansas had het middel onder valse voorwendselen verkocht. De fabrikant van de spierverslapper vecuronium bromide beweerde dat het middel aan de staat verkocht was met het idee dat het voor medische doeleinden zou gebruikt worden.

Het is voor het eerst in twaalf jaar dat in de staat Arkansas een executie wordt uitgevoerd.