Amerikaanse commando’s doden hoge IS-er in Syrië

Amerikaanse commando’s hebben begin deze maand bij een operatie in de buurt van het Oost-Syrische Mayadin een lid van Islamitische Staat (IS) gedood dat in de hiërarchie dichtbij leider Abu Bakr al-Baghdadi stond. De man zou achter de aanslag zitten op een Turkse nachtclub, op 1 januari dit jaar.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Amerikaanse Central Command, de legertak die onder andere verantwoordelijk is voor de operaties in het Midden-Oosten. De commandoactie vond plaats op 6 april.

Duidelijk verband

Het gedode IS-kopstuk, Abdul Rahman al-Uzbeki, had volgens de woordvoerder “op verschillende manieren” contact met al-Baghdadi. Hij zei ook dat de Amerikanen al-Uzbeki “duidelijk in verband hebben gebracht” met de aanslag in Istanbul, die aan 39 mensen het leven kostte. De nom de guerre van al-Uzbeki suggereert dat hij uit Oezbekistan kwam - net als de dader van de aanslag.

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama besloot vorig jaar 250 commando’s naar Syrië te sturen. Vanwege het hoge risico dat aan hun inzet verbonden is, worden de speciale troepen volgens CNN voornamelijk ingezet voor cruciale missies, zoals het uitschakelen van IS-kopstukken. In januari doodden Amerikaanse commando’s ten minste 25 jihadisten bij een operatie in de buurt van IS-hoofdstad Raqqa. Hun doel was vermoedelijk het bevrijden van westerse gegijzelden.