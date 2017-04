Zo tierde Bill O’Reilly dertig jaar door tv-land

We’ll do it live! De moeder aller O’Reilly-uitbarstingen. Vóór Fox werkte O’Reilly bij CBS News voor het programma Inside Edition. O’Reilly presenteerde het actualiteitenprogramma van 1989 tot 1995. Bij de opnames van een aflevering van de show kwam O’Reilly klaarblijkelijk voor het eerst in aanraking met productieaanwijzingen op de teleprompter. Het studiopersoneel moet de tirade van de verbaasde O’Reilly ondergaan, totdat O’Reilly besluit dat hij er helemaal geen zin meer in heeft. “Fuck it, we’ll do it live!”, roept hij. Het fragment werd nooit uitgezonden, maar kwam in 2008 op internet terecht en leverde onder andere de titel van een punkrockalbum, de uitsmijter van de eerste video van populaire YouTube-serie ‘Epic Rap Battles of History’ (‘John Lennon’ vs ‘Bill O’Reilly’) en grappen in de games Payday 2 en DmC: Devil May Cry, waarin je het gevecht aangaat met een huizenhoge, dunnetjes vermomde parodie op O’Reilly.

Stephen Colbert vs. ‘Papa Bear’ O’Reilly Lang voordat hij Late Show-host werd, presenteerde cabaretier Stephen Colbert het programma The Colbert Report. De linkse Colbert speelde in het programma een rechtse presentator, gebaseerd op O’Reilly (voor de verwarring ook Stephen Colbert genoemd) en nam veel stijlelementen over uit The O’Reilly Factor. Liefkozend sprak Colbert wel over ‘Papa Bear O’Reilly’, zijn grote voorbeeld. Na vele jaren mag Colbert eindelijk aanschuiven bij zijn grote idool. “Ben je me niet een heleboel geld schuldig?”, vraagt O’Reilly hem. “Nee, ik dóé je niet na, ik strééf je na,” reageert Colbert. “Dat is vrijwel hetzelfde, met het minieme verschil dat ik je geen royalty’s hoef te betalen.”

O’Reilly vs. Al Franken De Democratische senator Al Franken begon zijn carrière als schrijver. In 2003 kreeg hij het aan de stok met Bill O’Reilly’s moederbedrijf Fox News vanwege een kritisch boek dat hij over de omroep schreef. Bill O’Reilly was not amused. Toen O’Reilly in 2003 deelnam aan een paneldiscussie met Franken over zijn boek, schroomde Franken het niet om O’Reilly aan te vallen. O’Reilly weet zich lange tijd rustig te houden, maar uiteindelijk wordt het hem teveel. “Shut up!”

O’Reilly vs. zoon slachtoffer 9/11 Na de terroristische aanslag op het World Trade Center in New York op 11 september 2001 liepen de Verenigde Staten over van de strijdlustige retoriek. Zo ook Bill O’Reilly, die zich vaker uitsprak vóór het oorlogsbeleid van president George W. Bush. Dat Jeremy M. Glick, wiens vader nota bene was omgekomen bij de aanslag, een advertentie plaatste uit protest tegen de oorlogen in Afghanistan en Irak, schoot O’Reilly in het verkeerde keelgat. Dat Glicks overleden vader weinig ophad met George W. Bush deerde O’Reilly niet. Het ontaardde in een luidruchtige ruzie.

O’Reilly vs. Geraldo Rivera O’Reilly maakte niet alleen ruzie met buitenstaanders. Ook Fox News-collega Geraldo Rivera moest het ontgelden. Rivera maakte bezwaar tegen een nieuwsitem van O’Reilly over een dronken man die een auto-ongeluk veroorzaakte. Volgens Rivera had O’Reilly het ongeval alleen maar in de uitzending gegooid omdat de chauffeur een illegale immigrant was. Tijdens de uitzending zie je O’Reilly overkoken, maar Rivera neemt geen gas terug. Uiteindelijk kan O’Reilly het niet meer hebben. Hij buldert tweemaal: “Hij had het recht niet om hier te zijn!” Het is niet genoeg om Rivera te stoppen. Beide mannen blijven - wijsvinger omhoog en met maximaal volume - voet bij stuk houden.