Waarom je van klimaatverandering een wedstrijd moet maken

Klimaatverandering. Het mag dan wel de grootste bedreiging voor het voorbestaan van de wereld genoemd worden, krijg het maar eens in de hoofden van mensen. IJsberen op wegsmeltende ijsbergen? Ja, erg zielig, maar de trein moet gehaald worden, het eten op tafel, de kinderen van school. Weerfenomenen als El Niño die door klimaatverandering heftiger worden en honger, droogte en de dood naar Afrika brengen? Ook erg, maar ver weg.

Spijtig en irrationeel, maar zo denkt de mens nou eenmaal, legt klimaatwetenschapper M. Sanjayan uit in een video van Vox . Doembeelden als rijzende zeespiegels wakkeren angst en schuld aan en maken mensen juist passief. Dus, zegt Sanjayan, we moeten de manier waarop we over klimaatverandering praten veranderen als we willen dat er actie ondernomen wordt.

Beter zijn dan de ander

Volgens Sanjayan is daar een effectieve manier voor: inspelen op de menselijke behoefte beter te zijn dan de ander. In een onderzoek hingen wetenschappers op de campus van een Amerikaanse universiteit posters op waarin studenten werden beoordeeld op hun energiezuinigheid. Studenten die veel energie verspilden, kregen een rode stempel achter hun naam. Studenten die het goed deden een groene. En wie het uitmuntend deed, kreeg een gele ster. Het resultaat: door de sociale druk gingen de studenten letten op hun verbruik en weldra, het daalde met 20 procent.

“We zijn sociale wezens”, legt Sanjayan in de video uit.

“Hoe individualistisch we ook kunnen zijn, we geven wel degelijk om hoe we ons verhouden tot de ander. We vinden het leuk om de beste te zijn.”

Wat ook helpt: mensen inzicht geven in hun energiegebruik. Virgin Atlantic Airways besloot een kleine groep piloten feedback te geven over de hoeveelheid brandstof er bij een vlucht doorheen ging. Door de feedback gingen ze hun vliegwijze aanpassen en, zegt Vox, in een jaar tijd stootten ze zo’n 21.000 ton minder CO2 uit.

Goed. Of de concurrentie tussen mensen aanwakkeren kan voorkomen dat ijsberen hun leefgebied kwijtraken, is maar de vraag. Wel is het een effectievere manier om mensen te bewegen wat aan klimaatverandering te doen dan ze bang maken met beelden van rokende schoorstenen en stervende dieren, zegt Sanjayan. Het is het proberen waard, wil hij maar zeggen.

Bekijk de video van Vox: