Voorlopig geen nieuwe plaat van Prince

De aangekondigde postuumplaat Deliverance van Prince komt vrijdag niet uit. De co-producer van de muziek, George Ian Boxill, heeft het recht niet de nummers uit te brengen, zo bepaalde een Amerikaanse rechter.

Op de eerste sterfdag van popster Prince, die een jaar geleden overleed door een overdosis van de pijnstiller fentanyl, zou de EP Deliverance uitkomen, met zes nieuwe nummers . Als voorbode werd woensdag het titelnummer, de gospelrocksong ‘Deliverance’, al op iTunes en de streamingdiensten Apple Music en Soundcloud gezet. Daarin is een bevlogen Prince met gospelkoor te horen.

De producer werd na zijn aankondiging direct voor de rechter gedaagd door de nabestaanden van Prince, verenigd in Paisley Park Enterprises, die claimen dat niets mag worden uitgebracht zonder hun toestemming. ‘Deliverance’ is inmiddels weer van iTunes en Apple Music verwijderd – echter nog niet van Soundcloud.

Eigendom

In zijn carrière werkte Prince met vele geluidstechnici, stelt het statement van Paisley Park Enterprises. Iedereen diende een contract te tekenen waarin staat dat Prince altijd exclusief eigendom houdt over zijn muziek, en dat de opnames niet gebruikt mogen worden. Boxill moet de opnames nu overdragen. Het verbod van de rechtbank geldt in ieder geval tot 3 mei, daarna wordt de kwestie opnieuw behandeld.

De nabestaanden hebben bevestigd dat het om origineel, nooit eerder uitgebrachte muziek van Prince gaat. Nummers die hij tussen 2006 tot 2008 opnam, toen werkend als een onafhankelijk artiest zonder label. Na het plotse overlijden van Prince mixte producer Boxill de opnames verder af. Hij wilde Deliverance uitbrengen via het independent label Rogue Music Alliance (RMA). Een meerderheid van de verkoopinkomsten zou volgens hem de nabestaanden van Prince toekomen.

Paisley Park, het studiocomplex van de zanger, staat morgen vanwege de sterfdag van Prince in het teken van het vierdaagse festival Celebration 2017. The New Power Generation, de oude band van Prince, gaat daarna op een reünietournee om zijn voormalige bandleider te eren.