Vluchten KLM vertraagd door storing computersysteem

Vluchten van KLM zijn donderdag vertraagd door een storing in het computersysteem. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij is de storing inmiddels verholpen, maar zijn vluchten tot maximaal een uur vertraagd.

De luchtvaartmaatschappij had problemen met het inchecken en het afgeven van de bagage. Dat kwam door een storing in het computerreserveringssysteem Amadeus. Dat is een wereldwijd systeem waar meerdere luchtvaartmaatschappijen gebruik van maken.

De storing duurde al met al zo’n 45 minuten en momenteel wordt de oorzaak ervan onderzocht. Niet alleen KLM had last van de verstoring, maar ook andere luchtvaartmaatschappijen wereldwijd die gebruikmaken van Amadeus, kampten korte tijd met problemen.

Afgelopen zomer zorgde computerproblemen voor hoofdbrekens bij vliegtuigmaatschappij Delta Airlines. Daardoor konden vliegtuigen niet opstijgen en was de website van de maatschappij ook slecht bereikbaar. Vluchten die al onderweg waren, hadden geen last van de storing.